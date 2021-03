Wird Wismar zum Corona-Hotspot? 190 Studenten müssen zum Test

Wismar

Am Freitag sind 30 Corona-Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg gemeldet worden. Damit sind 216 Menschen mit einer aktiven Infektion in Quarantäne – mit den Kontaktpersonen 1260. Die Inzidenz steigt weiter auf 97,9. Die meisten Infektionen sind im privaten und familiären Umfeld entstanden.

Nach positiven Testergebnissen bei zwei Studenten der Hochschule Wismar sind vorsorglich zwei Wohnheime abgeriegelt worden - in der Friedrich-Wolff-Straße 23 und 25. Die dort untergebrachten Studenten müssen bis 19. März in Quarantäne. Trotz vorliegender Corona-Symptome soll es viele Kontakte innerhalb und außerhalb der Einrichtung gegeben haben, Hygiene- und Abstandsregeln wurden missachtetet, heißt es in der Allgemeinverfügung des Landkreises. Deshalb werden am Montag 190 weitere Studenten getestet. Die Kontaktkette könnte noch in weitere vergleichbare Wohneinrichtungen und andere Bereiche verzweigen und erfordert umfangreiche Ermittlungsarbeit, so der Kreis.

Kein Präsenzunterricht mehr

Der Präsenzunterricht an der Hochschule fällt erst einmal aus. Den gab es in den vergangenen Tagen noch, allerdings selten – und auch nur mit Masken und wenigen Studenten. Das Studierendenwerk will die Versorgung der Heim-Bewohner übernehmen.

Ebenfalls in Quarantäne müssen mehrere Nordwestmecklenburger, weil es in der Märchenkita Krebsförden Corona-Fälle gegeben hat. Eltern, die dazu Fragen haben, sollten sich an das Gesundheitsamt in Schwerin wenden.

Von OZ