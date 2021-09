Wismar

In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Bestattungskultur deutschlandweit verändert. Der Trend geht zu Urnen- oder anonymen Bestattungen, auch weil sie billiger sind und keine lange Pflege nach sich ziehen. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Beerdigungen aufgrund von Abwanderung und Alternativen wie Seebestattungen und Beisetzungen im Friedwald allgemein zurückgeht. Früher sind in Wismar jährlich durchschnittlich 685 Beerdigungen durchgeführt worden. Nun sind es 490. Mehr als die Hälfte davon – 270 – sind Urnenbestattungen. Nach der Wende waren es nur etwa 46 pro Jahr.

Diese Entwicklung führt dazu, dass der Bedarf an Friedhofsfläche sinkt und Wismar sich Gedanken machen muss, wie sich der insgesamt 23 Hektar große Friedhof mit seiner West- und seiner Ostseite künftig gestaltet. Waren sonst 16 Hektar reine Grabfläche, zeigt sich, dass der zukünftige Bedarf bei nur noch sechs Hektar liegt. Viele Flächen sind ungenutzt und der Pflegeaufwand dieser Bereiche für die Friedhofsverwaltung und Gärtner ist enorm. Wie und wo die benötigten Friedhofsflächen zukünftig bestmöglich genutzt werden können, beschäftigt Landschaftsarchitektin Birgit Adolphi. Die Idee: den östlichen Friedhof weiterentwickeln und den Alt- sowie den Westfriedhof langfristig zu einer Parkanlage entwickeln.

Ort der Besinnung und von Kulturveranstaltungen

So könnte ab dem kommenden Jahr der ehemalige Garten des Leichenwärters als öffentlicher Treffpunkt mit Obstbäumen, Beeren, Spielgeräten für Kinder und Sitzgelegenheiten gestaltet werden. Der Friedhof soll ein Ort der Besinnung und der Ruhe bleiben, aber sich auch für Naturerlebnisse und kulturelle Veranstaltungen öffnen. So könnte der äußere Bereich des Friedhofes auch für Fahrräder und leisen Sport wie Joggen zugelassen werden. Ins Feld führt sie ebenso mehr öffentliche Toiletten auf dem Gelände. Genutzt werden könnte dafür das Leichenwärterhaus. Bisher gibt es nur WCs auf dem Mittelfriedhof. Ebenso sollte Wismar auf muslimische Bestattungen vorbereitet sein und Bereiche dafür schaffen.

Seit 1986 steht der Wismarer Friedhof als Flächendenkmal mit seinen Wegen, Gehölzstrukturen, Bauten und Grabzäunen unter Denkmalschutz. „Ziel ist es, das Gartendenkmal in seinen Strukturen und mit seinen Baudenkmalen zu erhalten“, betont Birgit Adolphi. Die genutzten Grabflächen könnten sich entlang des Eichenweges und um den Feierhallenkomplex bis zur östlichen Grenze konzentrieren, schlägt sie vor. In den anderen Bereichen – Westfriedhof, Alter Friedhof und Am Pavillon – wären großräumige, zusammenhängende Parkstrukturen mit Entwicklungspotenzial für Erholung, Bildung, Kultur und Bewegung denkbar. Ist das von der Bürgerschaft gewollt, darf die Friedhofsverwaltung künftig in den genannten Bereichen und zusätzlich in den nördlichen und südlichen Randbereichen keine Grabstellen mehr vergeben. Die Ruhephasen bei einer Erdbestattung sind 25 Jahre, bei einer Urnenbestattung 20 Jahre.

Friedhof mit 190-jähriger Geschichte

Der Wismarer Mittelfriedhof ist fast 190 Jahre alt. Entstanden war er auf dem bis dato für Hinrichtungen genutzten Galgenberg. Die kirchliche Weihe ist auf den 24. Oktober 1831 datiert. Die erste Beerdigung fand 1832 statt. Zuvor waren die Menschen rund um die Kirchen beerdigt worden, aber das war aus hygienischen Gründen irgendwann nicht mehr realisierbar. Zudem mussten innerhalb der Stadt Wohn- und Arbeitsraum geschaffen werden. So gab es die Entscheidung, den Friedhof etwa anderthalb Kilometer außerhalb des Zentrums anzulegen.

Schon 30 Jahre später stieß er an seine Grenzen. Der Westfriedhof entstand. Die kirchliche Weihe war am 30. Mai 1862 und die Gestaltung an den Mittelfriedhof angelehnt. Im Jahr 1901 gab es erneut eine Erweiterung – der Ostfriedhof. In Chroniken ist die letzte große Erweiterung nach Osten hin im Jahr 1938 verzeichnet. „Die Stadt hat sich damals jedes Mal gute Landschaftsarchitekten dafür geleistet“, berichtet Birgit Adolphi. Der Friedhof sei ein Juwel der landschaftlichen Gartenarchitektur. Alte Alleen zeigen sich noch heute malerisch.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis 1990 waren alle Grabfelder vollständig belegt. Mit der Umgestaltung des Friedhofs – ein Kernbereich für Trauernde und ein Bereich für Erholungssuchende – entsteht für Wismar die Möglichkeit, den Friedhof durch unterschiedliche Nutzungen für ein breiteres Besucherspektrum zu öffnen, erklärt Birgit Adolphi. In den nächsten Wochen und Monaten werden sich die einzelnen Ausschüsse der Bürgerschaft mit den Vorschlägen beschäftigen.

Von Jana Franke