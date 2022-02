Wird Wismars Vize-Bürgermeister in die Rente geschickt?  

Wismar

Schickt die Wismarer Bürgerschaft Michael Berkhahn (CDU, 65) in die planmäßige Rente oder darf er sein Amt als Senator für Bauwesen und kommunale Betriebe bis zum Ende seiner Wahlzeit ausüben? Darüber entscheidet die Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am 24. Februar.

Die Regelaltersgrenze erreicht der Vize-Bürgermeister im Oktober 2022. Nach seiner Wahl im Juli 2018 dürfte er das Amt bis März 2026 innehaben. Wenn er denn darf. Dann wäre Berkhahn 69.

Wismars Vize-Bürgermeister möchte noch nicht in die Rente

„Ich würde gerne weitermachen“, sagt er auf Nachfrage. Eine Extra-Bewerbungsrunde in eigener Sache bei den Fraktionen plant er nicht. „Die Fraktionen kennen mich über viele Jahre. Sie wissen, wie ich ticke, was ich mache, was ich leisten kann. Von daher kann mich jeder gut einschätzen“, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder.

Die Dienstverlängerung ist möglich. Nach Paragraf 35 des Landesbeamtengesetzes muss ein Antrag spätestens sechs Monate vor Erreichen der Regelaltersgrenze gestellt werden.

Senator wurde 2018 für siebeneinhalb Jahre gewählt

Die Bürgerschaft hatte den Senator mit der Wahl 2018 bestellt, also entscheidet sie auch als oberste Dienstbehörde über die Verlängerung. Sollte Berkhahn in die Rente geschickt werden, muss die Stelle ausgeschrieben werden. Eine Voraussetzung für den Job ist die Befähigung zum Richteramt – keine kleine Hürde. Laut Stellenplan der Stadt ist der Posten mit der Besoldungsgruppe B3 eingruppiert, das entspricht einem monatlichen Grundgehalt von rund 8700 Euro (brutto).

Berkhahn war im Juli 2018 im Amt bestätigt worden – für weitere sieben Jahre und sechs Monate. Zu seinem Ressort gehören 600 Mitarbeiter. Er ist zuständig für das Ordnungsamt, das Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten, das Bauamt sowie für die Eigenbetriebe (Seniorenheime der Hansestadt, Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb).

Ratzeburger seit 1991 in Wismarer Stadtverwaltung

Der gebürtige Ratzeburger ist seit Juli 1991 in der Wismarer Stadtverwaltung tätig. Er leitete das Haupt- und das Ordnungsamt und wurde 2001 erstmals zum Senator und zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters ernannt. Seit 2011 ist der studierte Jurist Vize-Bürgermeister.

Doch wie wird sich die Bürgerschaft entscheiden? Klare Mehrheiten gibt es nicht, für Überraschungen ist die Wismarer Politik immer gut. Die CDU wird für Berkhahn stimmen. Fraktionschef Tom Brüggert: „Wir denken, dass der Senator im Zusammenspiel mit dem Bürgermeister ein verlässliches Duo bildet. Das ist in diesen turbulenten Zeiten auch wichtig.“ Ähnlich schätzt SPD-Fraktionschef Michael Tiedke die Situation ein: „Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister zum Wohle der Stadt funktioniert gut, darum unterstützen wir das Ansinnen von Herrn Berkhahn.“

Seit 2001 Senator Im Juli 2001 war Michael Berkhahn (CDU) zum Senator ernannt worden. Zuvor wurde er von der Bürgerschaft zum Senator für Bauwesen und kommunale Betriebe gewählt. Im September 2010 hatten bei der Wahl von Berkhahn 23 Bürgerschaftsmitglieder mit Ja und sieben mit Nein gestimmt, fünf enthielten sich. Im Juli 2018 wurde Berkhahn von der Bürgerschaft bestätigt. Für den Amtsinhaber hatten 25 Abgeordnete gestimmt, für Hinrich Schütt (Kühlungsborn) vier, drei Stimmzettel blieben ohne Kreuz. Der Herausforderer, Anwalt in Rostock, war von der Fraktion FDP/Grüne nominiert worden. Berkhahn wurde von der CDU ins Rennen geschickt. Am 24. Februar 2022 entscheidet die Bürgerschaft, ob der Senator sein Amt über die Regelaltersgrenze hinaus ausüben darf. Die Bürgerschaft zählt 37 Mitglieder: SPD 10 Sitze, CDU und Die Linke je 6, AfD 4, Für Wismar, FDP, Grüne je 3, Piraten und Freie Wähler je 1.

Bei der Linksfraktion gibt es bei dieser Personalie, die im nichtöffentlichen Teil der Bürgerschaft behandelt wird, keine Vorgabe. Mit Ja-Stimmen ist aber zu rechnen. Fraktionschef Horst Krumpen: „Bei allen Kontroversen mit Herrn Berkhahn schätze ich seine Arbeit, danach werde ich mein Abstimmungsverhalten ausrichten.“

Amtszeit von Wismars Bürgermeister endet ebenfalls 2026

Wird Berkhahn als Senator bestätigt, kommt es 2026 zu einem spannenden Wahljahr um die Rathausspitze. Dann würde nicht nur die Amtszeit von Michael Berkhahn enden, sondern auch die von Bürgermeister Thomas Beyer (SPD, 61 Jahre).

Beyer war bei der Direktwahl am 15. April 2018 von den Wismarern im Amt bestätigt worden. Er siegte im ersten Wahlgang mit 56,3 Prozent der Stimmen gegen drei Mitbewerber: Hans-Martin Helbig (damals FDP, jetzt CDU; unterstützt von CDU, Grüne, Für-Wismar-Forum und FDP – 30,1 Prozent), Horst Krumpen (Die Linke – 7,9 Prozent) und Angelo Tewes (AfD – 5,8 Prozent).

Thomas Beyer wurde für acht Jahre gewählt, den Amtseid hatte er im Juli 2018 abgelegt. Damit würde auch die Bürgermeister-Zeit von Thomas Beyer im Jahr 2026 enden. Beyer ist dann 66 Jahre alt und darf nicht mehr antreten.

Während der Nachfolger von Michael Berkhahn von den Mitgliedern der Bürgerschaft gewählt wird – die Wahl könnte im März 2026 erfolgen –, sind die Wismarer zur Direktwahl des Bürgermeisters aufgerufen. Die Wahl könnte im April 2026 stattfinden. Die nächste Wahl der Wismarer Bürgerschaft ist 2024.

