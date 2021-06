Wismar

Den Tag kennen vielleicht viele Eltern, an dem sie ihr zunächst musikbegeistertes Kind zum Üben mehr oder weniger überreden müssen. Bei Anton Naab ist das anders. „Wir müssen ihn manchmal eher bremsen, dass er sonntags nicht schon um halb acht die Nachbarn mit Flötenklängen weckt“, erzählt seine Mutter Gesine Naab. „Ja, das ist schon vorgekommen“, ergänzt Anton lachend.

Der 13-Jährige liebt das Musizieren. An der Kreismusikschule „Carl Orff“ sang er erst im Chor, dann wechselte er vor sieben Jahren zum Blockflötenunterricht. Drei Jahre später setzte er sich auch ans Klavier. „Er ist ein sehr außergewöhnlicher Schüler“, resümiert seine Lehrerin Annette Bellmann. „Er hat das Handwerkszeug und versteht die Musik von innen heraus. Anton spielt aus Leidenschaft, und nicht, weil er eine Eins bekommen oder einen Wettbewerb gewinnen möchte.“ Aber genau das hat der Wismarer jetzt getan.

Volle Punktzahl bei „Kleine große Meister“

Im zehnten Jahr rief die Kreismusikschule zum Wettbewerb „Kleine große Meister“. Coronabedingt fand er komplett online statt. War in der Vergangenheit immer ein gemeinsamer Tag für den Wettbewerb reserviert, reichten die Schüler nun ihre Stücke per Video ein. 54 Beiträge von 52 Teilnehmern im Alter von 6 bis 18 Jahren sind in diesem Jahr gezählt worden. „Das rege Interesse hat uns erstaunt“, freut sich die stellvertretende Leiterin der Kreismusikschule, Anna Kopperschmidt.

Malwettbewerb Anlässlich des 30. Jubiläums ruft die Kreismusikschule „Carl Orff“ noch bis zum 18. Juni zum Malwettbewerb auf. Unter dem Motto „Musik verzaubert“ können Kinder und Jugendliche ihre Kreativität ausleben und mit Wassermalfarben oder Acryl etwas Tolles zu diesem Thema zu Papier bringen. Eingereicht werden sollten die Werke in Wismar (Adresse: Turnplatz 5) oder in Grevesmühlen (Rehnaer Straße 51). Auf die Teilnehmer warten tolle Überraschungen. Prämiert werden die Plätze 1 bis 3. Die Sieger werden am 24. Juni bekannt gegeben.

21 Mal ist das Prädikat „ausgezeichnet“ vergeben worden. „Die enormen Leistungen trotz Fernunterrichts freuen mich sehr“, erklärt die Organisatorin des Wettbewerbs, Relia Paul. Anton ist mit Beiträgen auf dem Klavier und auf der Querflöte ins Rennen gegangen. „Da wir Videos einreichen mussten, hatte ich keinen Vergleich zu den anderen Teilnehmern und wusste nicht, wo ich mich einordnen soll“, erklärt Anton. Die Auswertung – ebenfalls online vorgenommen – überraschte ihn daher sehr. „Ich wunderte mich, dass mein Name zunächst nicht genannt wurde“, erzählt er. Drei blieben am Ende übrig: Henny Freund (12) aus Neukloster im Gesang und Jasper Linnemann (16) aus Wismar auf der Trompete belegten beide mit einer Punktzahl von 24 von möglichen 25 den zweiten Platz. Anton holte sich sowohl mit dem Klavier als auch mit der Blockflöte jeweils 25 Punkte. Auf das Trio warteten nicht nur Urkunden, sondern auch tolle Preise, gestiftet von Tim Langenbuch von der Wismarer Sonnenapotheke. Die Beiträge der Preisträger sind auf der Internetseite der Kreismusikschule (www.kreismusikschule-nwm.de) zu sehen.

Lob von der Leitung

„Du hast uns verzaubert. Deine Fingerfertigkeit, deine Technik und deine Musikalität haben uns beeindruckt“, lobt Musikschulleiter Hidehisa Edane. Das ging dem 13-Jährigen natürlich runter wie Öl. Dennoch gibt er sich bescheiden: „Ich möchte weiter Musik machen, weil es Spaß macht. Ob es mal zu meinem Beruf wird, kann ich noch nicht sagen.“ Das Potenzial zum Studium habe er jedenfalls, schätzt seine Lehrerin Annette Bellmann ein.

Wer gerne und so viel Musik macht, bleibt denn noch Zeit für andere Hobbys? „Ich spiele Tennis und Tischtennis. Außerdem jongliere und zaubere ich gern“, sagt Anton. Er kam übrigens erst mit knapp vier Jahren nach Deutschland. Geboren ist er in Shanghai. Seine deutschen Eltern waren berufsbedingt vor Ort. Nach zweieinhalb Jahren war Amerika für ein Jahr seine Heimat. Bereits dort hat er schon immer gern gesungen. Seitdem begleitet ihn die Musik – „ohne unser Zutun“, betont seine Mutter.

Von Jana Franke