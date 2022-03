Wismar

In Wismar werden in diesem Jahr weitere Stolpersteine verlegt. Für die Familien Weingarten, Kann, Cohn und Kohn verlegt der Künstler Gunter Demnig sie im Mai. An die Familie Rosenberg und den Wismarer Fritz Stein soll auf diese Weise ab November erinnert werden.

Einer der Stolpersteine in Wismar Quelle: Falk Bersch, Projektgruppe Stolpersteine

Die Kaufmannsfamilie Cohn hat mehr als 50 Jahre in Wismar Bekleidungsgeschäfte geführt. Ebenso im Focus stehen drei Wissenschaftler jüdischer Herkunft, die als Dozenten an der Wismarer Ingenieur-Akademie gewirkt haben: Dr. Adolf Weingarten, zeitweilig auch Direktor der Akademie, Dr. Felix Kann und Dipl.-Ing. Herbert Kohn. Etwa 15 Angehörige der Familien Kann, Cohn und Kohn werden zu den Verlegungen aus Israel und aus Österreich anreisen.

Schüler stellen Biografien vor

Neben den Stolpersteinverlegungen am 24. Mai wird es weitere Veranstaltungen geben: Am Montag, 23. Mai, findet um 18.30 Uhr Zeughaus eine Veranstaltung mit dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium statt. Dabei werden einzelne Biografien vorgestellt und eine Ausstellung in der Bibliothek eröffnet, die die Schülerinnen und Schüler vorbereitet haben. Am Abend des 25. Mai ist im Wismarer Theater das Stück der Fritz-Reuter-Bühne Schwerin „Ünnerste Schuuwlaad links“ zu sehen.

120 Euro pro Stein Die Stolpersteine werden über Spenden finanziert. 120 Euro werden für ein Exemplar benötigt. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann folgendes Konto der Hansestadt Wismar bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest benutzen: IBAN: DE54 1405 1000 1000 0036 35 BIC: NOLADE21WIS – Verwendungszweck: Stolpersteine/410282. Auch die Forschungsarbeit kann man mit Spenden fördern. Es können auch Patenschaften übernommen werden. Pate können Einzelpersonen, aber auch Einrichtungen, Vereine oder beispielsweise Schulen, werden.

Von OZ