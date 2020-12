Wismar

An vier Tagen in der Woche hilft Kai Brandt bei der Wismarer Tafel. Der 18-Jährige absolviert in dem Verein ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ). Eigentlich wollte er im nächsten Sommer sein Fachabitur am Wismarer Fachgymnasium ablegen. „Ich habe die dreizehnte Klasse auch noch begonnen. Aber irgendwie fehlte mir dann die Motivation“, gesteht der Wismarer.

Er hofft, dass er mithilfe des FSJ doch noch die Fachhochschulreife erlangen kann. Nach den zwölf Monaten möchte er gerne ein Studium im wirtschaftlichen Bereich aufnehmen, erzählt der junge Mann. Er könnte sich vorstellen, an der Fachhochschule Wismar zu studieren. Bis es soweit ist, engagiert er sich als Helfer bei der Lebensmittelausgabe der Tafel.

In seiner Freizeit pokert er gerne, „das kann man auch online“, sagt er. Denn wegen Corona trifft er sich nur selten mit Freunden. „Im Sommer haben wir im Garten Tischtennis gespielt. Aber das geht jetzt nicht mehr, es ist zu kalt.“

Von Haike Werfel