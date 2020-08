Wismar/Neuburg

In Mecklenburg-Vorpommern sollen mehr Grundschüler sichere Schwimmer werden. Das Land hat dafür das Programm „MV kann schwimmen“ aufgelegt. In Wismar hat sich daran die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) beteiligt – mit zwei Kursen. Jeweils neun Mädchen und Jungen aus den Grundschulen Neuburg und Dreveskirchen sind dafür ins Becken des Wonnemar-Freizeitbades gestiegen, haben fleißig Brustschwimmen geübt und sind sogar getaucht.

„Die Kinder haben gute Fortschritte gemacht“, freuen sich Britta Schenk und Dana Gromoll, die die Kurse geleitet haben. Unterstützt wurden sie von Ricarda Griebs, Anja Picha und Matthias Hellmann. Und das sind die Ergebnisse: Sieben Schüler haben sich das Seepferdchen-Abzeichen erschwommen, vier den Schwimmpass Bronze und drei den Schwimmpass Silber. Sechs Kinder sind sichere Schwimmer, das heißt, sie können 15 Minuten problemlos im Wasser sein, acht schaffen 100 Meter und vier das Brustschwimmen mit Hilfsmitteln.

Anzeige

Unterricht war wegen Corona ausgefallen

„Mit der Ostsee, den vielen Seen und den Freibädern verfügt Mecklenburg-Vorpommern über großartige Möglichkeiten für das Freizeitvergnügen im Wasser“, sagt Bildungsministerin Bettina Martin. „Ich halte es auch aus diesem Grund für wichtig, dass Kinder schwimmen können. Schwimmen ist nicht nur eine Sportart, die Kinder optimal gesundheitlich fördert und Spaß macht. Schwimmen ist wichtig, damit sich Kinder im Ernstfall über Wasser halten können“.

Weitere OZ+ Artikel

Deswegen sei es in diesem Sommer, nachdem in den vergangenen Monaten der Schwimmunterricht an den Schulen wegen Corona ausfallen musste, so wichtig, dass Kinder in den Ferien einen Schwimmkurs machen konnten.

Resi Thede kann schon nach Ringen tauchen. Quelle: DLRG Wismar

In der Regel findet der Schwimmunterricht in der dritten oder vierten Jahrgangsstufe statt. Der Unterricht richtet sich nach dem Rahmenplan Sport. Ziel ist es, dass sich die Kinder an das Wasser gewöhnen, am Ende der 4. Klasse schwimmen können und die Baderegeln kennen.

Die Landesregierung hat für das Programm „MV kann schwimmen“ in den Sommerferien insgesamt 130 500 Euro bereitgestellt.

Von Kerstin Schröder