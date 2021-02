Wismar: 185 Teilnehmer bei dritter Montagsspaziergang

Wismar

Die dritte Woche in Folge hat es in Wismar einen Montagsspaziergang gegeben. Wie die Polizei mitteilt, verlief die Versammlung in der Wismarer Innenstadt friedlich. Wie schon bei den vorangegangenen Montagen richtete sich die Aktion gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen.

Etwa 185 Personen nahmen an dem angemeldeten Spaziergang teil. Er führte wieder durch die Altstadt bis zum Marktplatz. Begleitet wurde er von 70 Einsatzkräften der Polizeiinspektion Wismar sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV. Auf dem Marktplatz gab es eine Kundgebung, kurz nach 18 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Verstöße gegen Maskenpflicht

Grundsätzlich kamen die Demonstrationsteilnehmer den Auflagen zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie zur Einhaltung des Mindestabstandes nach, teilt die Polizei mit. Gegen einige wenige Teilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie keine Masken getragen hatten und trotz mehrfacher Aufforderung der Polizeibeamten auch keine aufsetzten. Weitere Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung wurden nicht festgestellt. In einigen Fällen konnten ärztliche Atteste, die von der Pflicht zum Tragen einer Maske befreien, vorgelegt werden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ