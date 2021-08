Wismar: 19 Millionen für neue Feuerwache und neues Ordnungsamt

Wismar

Das Gebäude der Berufsfeuerwehr in der Scheuerstraße/Ecke Frische Grube in Wismar ist veraltet, völlig aus der Zeit gefallen und genügt längst nicht mehr den Ansprüchen an eine moderne Feuerwache. Ebenfalls in der Scheuerstraße ist ein Teil des Wismarer Ordnungsamtes untergebracht. Das Haus ist in die Jahre gekommen, Sanierungsbedarf steht an.

17 000 Quadratmeter großes Grundstück

Im Bereich Poeler Straße/Ladestraße, wo sich jetzt das alte Stellwerk und die Baucontainer von Deutscher Bahn und Züblin befinden, sollen die Neubauten für die Berufsfeuerwehr und das Ordnungsamt entstehen. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Hansestadt will jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der Umzug der Berufsfeuerwehr an die Poeler Straße/Ladestraße ist beschlossene Sache. Nun soll dorthin auch das Ordnungsamt wechseln. Das benötigte Grundstück ist insgesamt rund 17 000 Quadratmeter groß.

Vorangegangen, so Bürgermeister Thomas Beyer (SPD), seien intensive Prüfungen und Vergleiche. So sei vor allem gecheckt worden, wie sich die Kosten darstellen, wenn das Gebäude Scheuerstraße saniert und weiter genutzt werden würde. Am Ende habe sich gezeigt, „dass ein Neubau günstiger wird“, so Beyer. Jetzt solle die Planung vorangetrieben werden.

Investition von rund 19 Millionen Euro

Im Raum steht eine Investition von 18,7 Millionen Euro. Davon würden 13,4 Millionen Euro auf den Neubau des Feuerwehrgebäudes, einschließlich Grundstück, entfallen, und 5,3 Millionen Euro auf den Neubau des Ordnungsamtes. Einen Zeitplan für Baubeginn und Fertigstellung, so Rathaus-Sprecher Marco Trunk, könne er noch nicht nennen.

Planungswettbewerb ist nächster Schritt

Nächster Schritt ist das Ausloben eines Planungswettbewerbes für beide Neubauten. Dies soll die Bürgerschaft am 26. August beschließen. Die Verwaltung erhofft sich damit innovative Varianten, modernste Technologien und Nachhaltigkeit. Die Wettbewerbshonorare belaufen sich auf insgesamt rund 125 000 Euro.

Bürgermeister Beyer sieht Vorteile für Bürger

Der Bürgermeister sieht im Neubau eines Ordnungsamtes den Vorteil, dass die publikumsintensiven Bereiche der Scheuerstraße und des Bürger-Service-Centers im Stadthaus am Marktplatz unter einem Dach zusammengefasst werden. Das Standesamt, ebenfalls Teil des Ordnungsamtes, werde aber im Rathaus bleiben. Mit der Nähe zum ZOB, zum Bahnhof und eigenen Parkmöglichkeiten sei das Ordnungsamt dann gut angebunden.

Nachnutzung von Feuerwehr und Ordnungsamt offen

Mit dem Auszug der Feuerwehr und des Ordnungsamtes sowie des Rechnungsprüfungsamtes entsteht auf dem Areal Frische Grube 13, Scheuerstraße 2 und Kleine Hohe Straße 2a ein Quartier, für das der Bürgermeister gute Entwicklungsmöglichkeiten sieht. Eine Nachnutzung ist völlig offen. Die Stadt hat vor, das Quartier mit bestimmten Kriterien auszuschreiben. Ein Verkauf könnte schätzungsweise 940 000 Euro in die Kasse spülen.

Die Stadt hatte zwei Varianten geprüft: Erstens Neubau Berufsfeuerwehr, Sanierung der Gebäude Scheuerstraße 2 sowie Frische Grube 13 (Altgebäude der Berufsfeuerwehr) beziehungsweise Umbau des letztgenannten Objektes zu einem Bürogebäude und zweitens Neubau Berufsfeuerwehr und Neubau Ordnungsamt.

Stadt hat Kostenvergleich angestellt

Beim Vergleich der gesamten Kosten schneidet der doppelte Neubau um 3,3 Millionen Euro besser ab. Die Hansestadt muss von den 18,7 Millionen Euro rund 3,5 Millionen Euro an Eigenmitteln aufbringen, der große Rest sind vor allem Städtebaufördermittel.

Mit dem Neubau des Ordnungsamtes sind das Bürger-Service-Center (BSC), die Zulassungsstelle, Melde- und Passangelegenheiten, An- und Abmeldung von Gewerbe, Führerschein- und Bußgeldangelegenheiten an einer Stelle vereint. Die Verwaltung spricht neudeutsch von einer „One-Stopp-Strategie“.

In der Poeler Straße laufen derzeit die Arbeiten für die Eisenbahnunterführung. Im Sommer/Herbst 2022 sollen die Arbeiten fertig sein. Der neue Gebäudekomplex für Berufsfeuerwehr und Ordnungsamt ist im Bereich des alten Stellwerkes und der Baucontainer von Deutscher Bahn/Züblin vorgesehen.

Von Heiko Hoffmann