Sechs Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind im MINT-EC-Netzwerk: das Albert-Einstein-Gymnasium in Neubrandenburg, die CJD Christophorusschule Rostock, das Wismarer GHG, das Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen, das Gymnasium Carolinum in Neustrelitz sowie das Schulzentrum am Sund in Stralsund.

MINT-EC bietet ein breites Veranstaltungs- und Förderangebot für Schülerinnen und Schüler sowie Fortbildungen und fachlichen Austausch für Lehrkräfte und Schulleitungen. Derzeit sind über 300 Schulen mit circa 336 000 Schülerinnen und Schülern im Netzwerk organisiert, Hauptförderer von MINT-EC sind der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sowie die Siemens Stiftung und die bayerischen Arbeitgeberverbände bayme vbm und vbw.