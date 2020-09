Wismar

„Die Dreharbeiten waren 1959“, erinnert Wilfried Firgt sich. Er sitzt auf einem der überdachten VIP-Plätze im Kurt-Bürger-Stadion und erzählt vom Film „Der neue Fimmel“, der 1960 in die DDR-Kinos kam. Damals war er 12 Jahre alt.

Zufällig dort

Und saß genau dort, als Regisseur Walter Beck und sein Team im Stadion die Kinder für die Dreharbeiten zum Film „Der neue Fimmel“ ausgesucht hatten. Firgt fiel auf. Nicht, weil er besonders „filmreif“ wirkte, sondern weil er zu spät zum Treffen kam.

Eigentlich wollte er sich nur fürs eigene Fußballspiel bei „Motor Wismar“ umziehen und wunderte sich über den Menschenauflauf. „ Beck sah mich und meinte nur, setz dich!“ Also setzte er sich zu den anderen Jungs dazu, die beim Film mitspielen wollten. „Ich wusste ja nicht, welche Prominenten da alles standen!“, erzählt Wilfried Firgt. Und er wusste auch nicht, worum es geht.

Mit dem Taxi abgeholt

Es geht um Jungs im Fußballfieber und Eltern, die wollen, dass ihre Kinder lieber mehr für die Schule tun sollten. Wilfried Firgt war zusammen mit vier oder fünf anderen Wismarer Fußballjungs Teil des Filmteams. „Um den 20. oder 22. August 1959 begannen die Dreharbeiten, damals fing die Schule ja immer am 1. September an.“

Die Order, wann es los geht, kam per Telegramm. „Wir wurden alle zu Hause mit einem EMW-Taxi abgeholt“, erinnert er sich. In der ehemaligen Baracke an der Hochschule – alte Wismarer kennen das Gebäude noch – war die Maske.

Braune Farbe gegen leuchtende Gesichter

„Wir wurden alle geschminkt!“, berichtet Wilfried Firgt von einer Fettcreme und einer bräunlichen Creme, damit die Gesichter im Schwarz-Weiß-Film nicht so leuchten. „Wir wurden von den Maskenbildnerinnen von oben bis unten eingecremt!“

Die Kinder sollten immer die gleiche Hose, Sandaletten und das gleiche „Nicki“ tragen. Nicht mal gewaschen werden durften die Klamotten. Mit einem Kleinbus ging es von der Maske zum jeweiligen Drehort. Und dort durften die Jungs das machen, was sie damals am liebsten machten: Fußball spielen!

Lange Drehtage

So ein Drehtag dauerte meist sechs Stunden, zu tun war für Firgt und seine Freunde als Nebendarsteller nicht immer was. „Manchmal stimmte die Sonne nicht, dann konnten wir nicht drehen“, erklärt er.

„Wir haben dann Karten gekloppt!“ Und: Es gab 10 DDR-Mark pro Drehtag, auch nur fürs Warten und Kartenspielen. Aber wehe, die Sonne kam raus! Dann musste alles ganz schnell gehen. „Der Beck hatte eine Stimme, die hat man überall gehört!“

Schulfrei dank Dreharbeiten

Am 1. September ging die Schule wieder los, am 2. September stand das bekannte Taxi vor der Schule. Wilfried Firgt lacht: „Wir waren alle nicht die Artigsten in der Schule. Wir hatten gerade angefangen mit einer Bio-Arbeit, da kam die Sekretärin mit dem Fahrer.“

Und wie verabschiedet sich ein Wilfried Firgt von seinen Mitschülern? „Macht’s gut Leute, ich hätte euch gerne geholfen!“ Aber: Seine „unbefriedigenden“ Schulleistungen waren schuld, dass er später nicht mit zu den Dreharbeiten nach Potsdam-Babelsberg durfte. Dem Filmhelden ging es übrigens ähnlich, er durfte nicht Fußball spielen, weil er so schlecht in Mathe war!

St.-Marien-Kirche im Hintergrund

In den Babelsberger Filmstudios entstand manch eine Innenaufnahme. Gedreht wurde unter anderem in Grevesmühlen, Dorf Mecklenburg und Wismar. Im Wismarer Stadion spielten die Kids Fußball oder saßen zusammen mit vielen Erwachsenen auf den Rängen und feuerten die Spieler an.

Die Aufnahmen aus dem Kurt-Bürger-Stadion beweisen genau, wann gedreht wurde. St.-Marien hat noch ihr Kirchenschiff, das wurde 1960 gesprengt. Auf dem Bild im Programmheft wurde das stark beschädigte Kirchenschiff übrigens mit einem roten Dach retuschiert. Und auch im Film ist das Kirchenschiff heil.

DEFA errichtete Badeanstalt

Auch in Grevesmühlen wurde gedreht. Wilfried Firgt erzählt dazu: „Die Badeanstalt am Ploggensee wurde 1959 errichtet, weil die DEFA so etwas für den Film brauchte. Die DEFA hatte ja Geld.“ Die DEFA, kurz für Die Deutsche Film AG, war das Filmunternehmen der DDR.

Schwimmende Kinder und segelnde Modellboote – die Region ist immer wieder klar zu erkennen. Am Marktplatz – mit Pferdewagen – spielen die Jungs mit einer Blechdose Fußball, bis hin zum Ziegenmarkt und dem Wassertor – die Wunder des Filmschnitts waren auch damals schon bekannt.

Film online

Im Netzwerk „ Facebook“ und Kanal „Treffpunkt-Kino-Freunde“ ist der Film in geringer Auflösung zu sehen. 1960, zur Weltpremiere im Wismarer Weltspiegel, war Wilfried Firgt mit seinen Freunden. Uraufführung war zum Kindertag.

„Die Motor-Elf und 20 000 Wismarer wirkten im Film mit“, schrieb damals die OSTSEE-ZEITUNG. „Ich bin der im braun-gelb gestreiften Nicki“, lacht Wilfried Firgt. Ganz viel vom damaligen Begleitmaterial hat das Landesfilmarchiv in Wismar in seinem Bestand. „Uns fehlt nur das Plakat“, erzählt Landesfilmarchivar Karl-Heinz Steinbruch.

„Der neue Fimmel“ aus Wismar Der DEFA-Kinderfilm „Der neue Fimmel“ nach der gleichnamigen Filmerzählung von Friedel Hart berichtet aus dem erfundenen Ort „Hangelin“. Der dortige Bürgermeister tut für die Kinder einiges –er lässt eine neue Schule und sogar ein Freibad bauen. Nur ihre Leidenschaft für den Fußball tut er als „neuen Fimmel“ ab. Auch Rudi, sein Sohn, ist dem „neuen Fimmel“ verfallen, seine Schulleistung leidet drunter. Die Erwachsenen hoffen, dass das Fußballfieber schnell vorbeigeht, aber die Kinder entrümpeln einen Schuttplatz zum Spielfeld. Ein verirrter Ball führt dazu, dass der vorbeifahrende Oberligaspieler Kuddel Moll mit dem Auto am Baum landet. Er trainiert daraufhin die Kinder, drängt sie aber auch zur Erfüllung ihrer schulischen Pflichten.

Von Nicole Hollatz