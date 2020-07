Wismar/Schwerin

Soziales Engagement zeigen, anderen helfen und dabei Erfahrungen fürs Leben sammeln – sechs junge Leute absolvieren derzeit in Wismar ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK). Bei ihrer täglichen Arbeit erhalten sie Einblicke in den Arbeitsalltag und Verständnis für die sozialen Berufe.

Auch Gina-Marleen Pudschun hat sich nach dem Abitur vor einem Jahr für ein FSJ entschieden. Die 19-jährige Poelerin arbeitet seitdem in der Kindertagesstätte „Siebenschläfer“ in Wismar. „Ich möchte Erzieherin werden und wollte mir sicher sein, ob das wirklich der richtige Beruf für mich ist. Bei den Praktika lässt sich das doch nicht so gut feststellen.“

Zurzeit ist sie im Krippenbereich eingesetzt. Sie darf auf die Kinder aufpassen, mit ihnen spielen und essen, sie wickeln und schlafen legen. „Es war eine gute Entscheidung, ein FSJ zu machen. Es hat meine Berufswahl bestätigt“, erklärt die junge Frau. Am 1. August wird sie mit der dreijährigen dualen Ausbildung in Schwerin beginnen.

Offizieller Start ist am 1. September

Jedes Jahr am 1. September starten Hunderte junge Leute in Mecklenburg-Vorpommern in ein Freiwilliges Soziales Jahr. Zur Berufsorientierung, Studienvorbereitung oder einfach zur Stärkung der Sozialkompetenzen – ein FSJ bringt viele Vorteile mit sich, sagt Franziska Dombeck, Programmleiterin in der DRK Soziale Freiwilligendienste M-V gGmbH in Schwerin.

Doch in diesem Jahr seien bislang rund 20 Prozent weniger Bewerbungen eingegangen als in den Vorjahren. Grund dafür sei vor allem die Corona-Pandemie, in der die Abschlussprüfungen verspätet stattfanden.

Besonders Pflegeeinrichtungen brauchen Helfer

Besonders für die internationalen Freiwilligendienste ist die Zahl der Bewerber laut Dombeck deutlich gesunken. „Auch viele, die wir bereits unter Vertrag hatten, haben abgesagt“, berichtet sie. Für zahlreiche nichteuropäische Länder gelte zudem noch eine Reisewarnung. Deshalb sei ein Freiwilligendienst dort aktuell nicht möglich.

Hier kann man sich bewerben Ein Freiwilligendienst ist möglich im Krankenhaus, im Kindergarten, in der Pflege, im Fahrdienst, in der Blutspende sowie in der Sachbearbeitung sozialer Einrichtungen. Neben 440 Euro Taschengeld werden alle SV-Beiträge gezahlt und es gibt den gesetzlichen Urlaubsanspruch. Bewerbungen sind im Internet möglich unter www.drk-freiwillig-mv.de, per Telefon 0385-59 37 820 oder postalisch an DRK Soziale Freiwilligendienste M-V gGmbH, Wismarsche Straße 298 in 19055 Schwerin.

In Deutschland hoffen besonders die Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten auf zahlreiche Bewerbungen bis zum Herbst. „Vielerorts werden gerade wegen Corona dringend helfende Hände benötigt“, betont Franziska Dombeck.

Große Vielfalt an Einsatzstellen

Nach Erfüllung der Schulpflicht habe jeder bis zum 27. Lebensjahr die Möglichkeit, sich für ein FSJ zu bewerben, informiert Stefan Beutel, Geschäftsführer beim DRK. Die Organisation biete eine große Bandbreite an Tätigkeiten in sozialen Berufen. Von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Schulen über Kitas und Jugendheimen können die jungen Leute wählen, wo sie ihr Freiwilliges Jahr leisten möchten.

Generell dauert ein FSJ zwölf Monate. Doch nach Absprache kann es auf sechs Monate verkürzt oder auf 18 Monate verlängert werden. Auch ein späterer Einstieg nach dem 1. September sei laut Beutel jederzeit möglich.

Neben Taschengeld auch Bildungsseminare

Neben einem monatlichen Taschengeld von 440 Euro bietet das DRK den FSJlern auch soziale Absicherung und individuelle Beratung. Teil des Freiwilligenjahres sind zudem Bildungsseminare. Sie finden an 25 Tagen verteilt übers Jahr statt. Dabei werde den jungen Leuten Wissen zu ihren jeweiligen Einsatzbereichen vermittelt und sie erlangen ein tieferes Verständnis für ihre Arbeit, erklärt Beutel.

Derzeit gibt es die Seminare aufgrund des andauernden Kontaktverbotes allerdings nur online. „Doch wir hoffen, dass wir ab September wieder wie gewohnt Präsenzveranstaltungen ausrichten können“, sagt Dombeck.

Vorteile bei Bewerbung um Studienplätze

Am Ende des Freiwilligenjahres bekomme jeder eine Beurteilung und ein Zertifikat ausgestellt, das den Abschluss des FSJ bestätigt. Es gelte auch als Wartesemester an Universitäten und bringe Vorteile bei der Bewerbung um Ausbildungs- oder Studienplätze im sozialen Bereich. „Man wird eher berücksichtigt“, weiß Dombeck. Nicht zuletzt lasse sich das Freiwilligenjahr als praktischer Teil der Fachhochschulreife anrechnen, wenn es mindestens zwölf Monate dauert.

Mit über 150 Einsatzstellen und 200 FSJlern sei das DRK der größte Träger für Freiwilligendienste in MV. Sowohl der hohe Bekanntheitsgrad als auch die Nähe zu den Bürgern und das gute Seminarsystem würden dazu beitragen, dass sich viele für das DRK als Träger entscheiden, sagt dessen Geschäftsführer.

Von Josefine Kasten und Haike Werfel