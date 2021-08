Wismar

Am kommenden Montag, dem 23. August, beginnen Arbeiten an dem Mehrfamilienhaus in der Professor-Frege-Straße 62 bis 68 im Wismarer Stadtteil Kagenmarkt. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) will das vierte und fünfte Obergeschoss abtragen. Damit verschwinden insgesamt 24 Wohnungen.

„Der Rückbau ist mit besonderer Sorgfalt und unter Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Deshalb wird es in diesem Zusammenhang für den Zeitraum der Abbrucharbeiten zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen“, kündigt Katrin Remer von der Wobau an. Entlang des Mehrfamilienhauses mit seinen vier Aufgängen wird die Professor-Frege-Straße halbseitig gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird mithilfe einer Einbahnstraßenregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

Das bedeutet, dass Autos aus Richtung Philosophenweg die Straße bis zur Einfahrt auf den Sparkassen-Parkplatz in beiden Richtungen befahren können. Pkw, die aus nordöstlicher Richtung kommen, werden durch die Einbahnstraßenregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

Es ist der letzte Fünfgeschosser im Wohngebiet Kagenmarkt, der zurück gebaut und saniert wird.

Von OZ