Wismar

25 Townhouses (Stadthäuser) im nordischen Stil baut die W&N Immobilien-Gruppe im Entwicklungsgebiet Lübsche Burg Ost. Die ersten sechs dieser farbigen Reihenhäuser mit hanseatischer Giebelarchitektur sind im Rohbau fertiggestellt.

Voraussichtlich Ende Oktober können die Eigentümer einziehen. Investor des 8,6 Millionen Euro teuren Wohnprojekts ist die Colorado 25 GmbH in Kühlungsborn. Der Name leitet sich von der Farbigkeit (Color) der Objekte ab.

Wohnanlage mit Zweigeschossern

Im Anschluss an diesen ersten Bauabschnitt, der im Oktober startete, soll der zweite realisiert werden. Die modernen Townhouses für Familien entstehen im südwestlichen Teil der Lübschen Burg Ost. Das Baugrundstück für diese Wohnanlage ist 6241 Quadratmeter groß.

Die zweigeschossigen Reihenhäuser verfügen über eine Wohnfläche von 112 bis 142 Quadratmetern mit vier oder fünf Zimmern, großzügigen Glasflächen und einem verglasten Erker. Die Wohngebäude haben verschiedene Ziergiebel und variieren auch in der Farbgebung. Zu jedem Townhouse gehören ein kleiner sonniger Vorgarten, ein Schuppen und zwei Autostellplätze. Die Zufahrt erfolgt von der Straße Am Festplatz.

So soll die Häuserreihe aussehen: farbig mit hanseatischer Giebelarchitektur. Quelle: W&N Immobilien-Gruppe

Projekt von Kühlungsborner Architekten

Das Wohnungsbauprojekt ist eines der prägnantesten in dem 106 700 Quadratmeter großen Wohn- und Mischgebiet an der Lübschen Burg Ost. Es wird seit 2015 erschlossen. Als Projektentwickler, Berater und Vermarkter ist die W&N Immobilien-Gruppe mit Sitz im bayrischen Dachau an der gesamten Gebietsentwicklung beteiligt. Die Townhouses für Familien werden in mehreren Bauabschnitten über die Colorado 25 GmbH realisiert. Architektur und Ausführungsplanung stammen von der Planungsgruppe Wöhlk in Kühlungsborn.

Zügiger Baufortschritt trotz Corona

„Seit dem Frühjahr hat das Interesse der Erwerber zugenommen und die ersten Häuser sind bereits verkauft“, berichtet Knud Wilden, Geschäftsführer der W&N Immobilien-Gruppe. „Wir freuen uns, dass sich das Projekt, trotz Corona, gut und entsprechend unseren Erwartungen entwickelt hat.“

Auf dieser früheren Luftaufnahme weist der Pfeil auf das Baugrundstück, auf dem die Townhouses entstehen. Quelle: W&N Immobilien-Gruppe

Die Wohnhäuser kosten zwischen 319 000 bis 353 000 Euro. Abhängig von Lage, Objektgröße und Ausstattung weichen die Quadratmeterpreise voneinander ab und liegen im Durchschnitt bei rund 2800 Euro. Die zweigeschossige Häuserreihe ist laut Wilden ruhig und gleichzeitig zentral gelegen – am grünen Saum von Wismar und unweit von Bürgerpark, Tierpark, Hochschule und Westhafen.

Wohngebiet in Nähe von Hafen und Altstadt

„Mit dem ersten Bauabschnitt ist der geschlossene Rohbau im Wesentlichen fertiggestellt. Wir gehen davon aus, dass voraussichtlich ab dem letzten Quartal dieses Jahres der zweite Bauabschnitt für die nächsten sechs Townhouses beginnen kann“, berichtet Knud Wilden. Das neue Stadtviertel „Lübsche Burg Ost“ befindet sich nur 1,5 Kilometer von Hafen und Altstadt Wismar entfernt. Es besteht aus einem Areal für Einzelhäuser und einem Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe mit Cafés, Tante-Emma-Läden, Arztpraxen und anderen Einrichtungen.

Häuser könnten auch gemietet werden

Mit den 25 Reihenhäusern wird an der Lübschen Burg Ost weiterer Wohnraum für Familien geschaffen. Dabei könnten etliche der Einheiten künftig auch zur Vermietung angeboten werden. Denn mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vom August 2019 wurde eine neue Sonderabschreibung für die Herstellung neuer Mietwohnungen im Einkommensteuergesetz eingeführt. Eine Investition in einen Mietwohnungsneubau werde damit attraktiv, so der Investor.

Über W&N Die Immobilien-Gruppe wurde 1996 gegründet. Sie ist auf die Projektentwicklung und Vermarktung von Immobilien als Kapitalanlage oder zur Altersvorsorge spezialisiert. Heute ist das mittelständische Unternehmen mit mehr als 40 Mitarbeitern in Berlin, Hamburg und Bayern aktiv und zählt bei Ferienimmobilien zu den Marktführern an der Ostsee. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Dachau bei München, Niederlassungen hat sie in Berlin, Warnemünde und Börgerende. An verschiedenen Standorten gibt es Vertriebsbüros, unter anderem in Wismar.

Von Haike Werfel