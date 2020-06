Wismar: 250 Werftarbeiter fordern Verlängerung der Kurzarbeit

Wismar

„Wir wollen, dass die Werft hier erhalten bleibt“, erklärte Ronny Grahle. Er arbeitet als Richtschmied bei MV Werften in Wismar. Mit ihm sind gestern rund 250 Beschäftigte des Schiffbaubetriebes ans Haupttor gekommen, um den Forderungen der Industriegewerkschaft Metall Nachdruck zu verleihen: Verlängerung der Kurzarbeit auf mindestens 24 Monate und dass der Werftenverbund die beantragten Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) erhält. Beide Entscheidungen will die Bundespolitik im Herbst treffen.

Eine Brücke aus der Krise in die Zukunft

Die Vertrauensleute haben Plakate entworfen. Darauf wird die Kurzarbeit als Brücke dargestellt. Als Brücke aus der Krise in eine hoffnungsvolle Zukunft. „Es ist ja nicht so, dass wir nicht arbeiten wollen“, sagte Folko Manthey, einer der 15 Vertrauensleute. „Aber wir haben die berechtigte Sorge, dass sich die Corona-Pandemie nicht so schnell erledigt haben wird. Es wird nicht für alle Kollegen gleichzeitig so viel Arbeit da sein, wie vor der Krise, weil wir Abstands- und Hygieneregelungen einhalten müssen. Auch im nächsten Jahr werden Kollegen bestimmter Gewerke hin und wieder zu Hause sein. Deshalb wollen wir, dass die fehlende Arbeitszeit durch Kurzarbeitergeld ausgeglichen wird.“

Beschäftigte unterstützen Forderungen mit Unterschrift

Ihre beiden Forderungen an die Bundespolitik haben die Vertrauensleute auf die Plakate geschrieben. „Am besten wäre es, wenn das beantragte Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds möglichst schnell ausgereicht wird und nicht, dass erst im September darüber entscheiden wird“, erklärte Betriebsratschefin Ines Scheel. „Um dem Nachdruck zu verleihen, freuen wir uns, wenn ihr unsere Forderungen unterstützt und sie unterschreibt“, bat sie ihre Kolleginnen und Kollegen um Unterstützung.

Das war für Maschinenbauer Sebastian Fröhlich selbstverständlich. „Es ist alles so unsicher. Man kann nichts planen“, sagte der Züsower. Er hatte seine Frau und seine beiden Kinder mitgebracht. Auch seine Frau, die derzeit ebenfalls in Kurzarbeit tätig ist, unterzeichnete die Forderungen. „Aber wir wollen nicht jammern, wir werden gut aufgefangen“, meinte der junge Mann.

Mit ihrer Unterschrift bekräftigen die Werftarbeiter die Forderungen der Gewerkschaft. Quelle: Haike Werfel

Gewerkschaftsaktion zeitgleich in Stralsund

Mit der Verlängerung der Kurzarbeit sollen möglichst alle Beschäftigten an den drei Werftenstandorten in Wismar, Rostock und Stralsund gehalten werden. Gerade für Werksvertragsbeschäftigte gebe es viele Unsicherheiten und sei es schwierig, Hygienekonzepte einzuhalten, ergänzt Henning Groskreutz, Chef der IG Metall Lübeck-Wismar. Das werde derzeit in anderen Branchen deutlich.

Banken sollen ihren Anteil für Zukunft von MV Werften leisten

Der Gewerkschaftsfunktionär dankte den Werftarbeitern, dass sie der Einladung zu der Informationsveranstaltung gefolgt sind. Die fand zeitgleich auch am Standort Stralsund statt. Denn in dieser Woche gehe es noch um eine andere Entscheidung, erklärte Henning Groskreutz. Nachdem der Landtag am vergangenen Donnerstag für die Rettung von MV Werften die Weichen gestellt und Geld für die Liquidität von MV Werften zugesagt hat, sind nun die Banken an der Reihe, ihren Anteil für die Zukunft des Unternehmens leisten.

„Im Jahr 2008 haben wir in der Finanzkrise alle gemeinsam als Steuerzahler die Banken gerettet. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Banken die guten Arbeitsplätze in der Schiffbauindustrie und damit die Menschen retten“, forderte der Gewerkschafter unter dem Applaus der Werftarbeiter.

Hansestadt Wismar unterstützt Werftbelegschaft

Wie zuvor schon Ines Scheel dankte der IG-Metall-Chef in diesem Zusammenhang Tilo Gundlack, SPD-Landtagsmitglied und werftenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er war der spontanen Einladung zu dieser Veranstaltung gefolgt, wie er sagte. „Das Anliegen, die Kurzarbeit zu verlängern, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben, ist für mich persönlich und auch für meine Fraktion sehr wichtig. Ich möchte mir Wismar ohne Schiffbauhalle nicht vorstellen.“ Vonseiten der Hansestadt bekräftigte der stellvertretende Bürgermeister Michael Berkhahn ( CDU), dass die Stadt voll hinter den Werftbeschäftigten stehe.

Von Haike Werfel