Wismar

Der Weihnachtsmarkt auf dem Wismarer Marktplatz soll geöffnet bleiben. Das war der Stand am Sonntagabend. Nach Angaben der Veranstalter ist dafür entscheidend, dass ab Montag, 6. Dezember, nicht mehr 2G plus, sondern 2G gelten soll. Der Markt soll um 11 Uhr öffnen und wird voraussichtlich 20 Uhr schließen.

„Mit 2G machen wir weiter“

„Mit 2G machen wir weiter“, so Dörte Schmidt aus dem Veranstaltungsteam, die weiter sagt: „2G plus geht für uns gar nicht.“ Das sei wirtschaftlich nicht länger durchzuhalten.

Seit Mittwoch galt 2G plus. Besucher konnten zwar mit Maske über den Markt schlendern, sobald sie aber einen Glühwein trinken, eine Bratwurst essen oder Mutzen naschen wollten, mussten sie neben einem Impf- oder Genesen-Zertifikat einen tagesaktuellen Test (nicht älter als 24 Stunden) vorzeigen. „Damit hat uns Frau Schwesig keinen Gefallen getan“, erklärt Dörte Schmidt. „Das ist der Todesstoß. Weihnachtsmärkte funktionieren unter diesen Bedingungen nicht.“

2Gplus galt bis Sonntag

Die Regelung 2G plus galt bis einschließlich Sonntag, 5. Dezember. Die Händler und Standbetreiber verteilten an getestete Geimpfte und Genesene Bändchen. Die wurden in den letzten Tagen so gekennzeichnet, dass sie am nächsten Tag nicht wiederverwendet werden konnten. Nur wer ein solches Bändchen am Handgelenk hatte, wurde an den Ständen bedient. Weil mit dieser Regelung weniger Besucher erwartet wurden, öffnete der Markt verkürzt von 12 bis 18 Uhr.

Die Landesregierung hat beschlossen, dass Weihnachtsmärkte gänzlich geschlossen werden, sobald die landeseigene Corona-Ampel für sieben aufeinanderfolgende Tage die Warnstufe Rot anzeigt.

Das ist aktuell nicht der Fall. Am Sonntag ist MV den sechsten Tag in Folge auf Stufe orange. Fünf Tage müssten es sein, damit wieder 2G auf Weihnachtsmärkten gilt. Hinzu kommt ein vorgeschriebener Karenztag. Das war der heutige Sonntag. Somit ist ab Montag kein Test mehr nötig.

Wunsch geht in Erfüllung

Noch am Freitag hatte Veranstalterin Dörte Schmidt gesagt: „Wir hoffen so sehr, dass ab Montag wieder 2G gilt.“ Der Wunsch geht in Erfüllung.

Corona-Lage leicht entspannt

Am Wochenende gab es neue Fälle von Covid19 in Nordwestmecklenburg. Am Sonnabend wurden 92 Fälle gemeldet, am Sonntag keine. Die Hospitalisierungsinzidenz betrug 3,2 am Sonnabend und 3,8 am Sonntag. Die ITS-Auslastung wird mit 7,7 Prozent am Sonntag angegeben.

Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist am Sonnabend auf 335,5 gestiegen, am Sonntag lag sie bei 333. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes befindet sich Nordwestmecklenburg nach Stufe orange am Sonnabend, nun auf gelb.

Von Heiko Hoffmann