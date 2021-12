Wismar

Mit Trillerpfeifen, Musik und Sprechgesang zogen nach Polizeiangaben etwa 320 Frauen, Männer und sogar einige Kinder am Montagabend durch die Wismarer Innenstadt. Genau wie in anderen Städten Mecklenburg-Vorpommerns demonstrierten sie gegen die ihrer Meinung nach unangemessene Corona-Politik.

Bevor die Teilnehmer mit Transparenten, Lichterketten und Kerzen losgingen, sprach ein Mann als Einziger über das Mikrofon zu ihnen. Er heiße Gabriel, arbeite seit 15 Jahren im Gesundheitswesen und habe drei Kinder. Nie habe er einen Lockdown und Schulschließungen für möglich gehalten, sagte er. Er wünsche sich einen Austausch mit Politikern: „Wir wollen Fragen stellen, uns unterhalten.“ Er sei gegen eine Impfpflicht für die Allgemeinheit, für Pflegekräfte und erst recht für Kinder. Dann rief er zu einem friedlichen Protest auf.

So war die Route

Der Protestzug ging hinter dem Rathaus entlang, über die Lübsche Straße, die Baustraße und die Mecklenburger Straße zurück zum Marktplatz und weiter zum Hafen. Immer wieder riefen die Leute dabei „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“ und lockten so einige Neugierige an die Fenster. Hell erleuchtet waren die Straßenzüge aber nicht, im Bereich des Rathauses waren sie sogar noch dunkler als sonst. Die Stadtverwaltung hatte kurzfristig die Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone, auf dem Markt und im Rathaus sowie die Beleuchtung der Wasserkunst ausgeschaltet. Damit sollte ein Solidaritätszeichen für alle Menschen gesetzt werden, „die sich auch in diesen schwierigen Zeiten an die Corona-Regeln halten, sich impfen lassen, Kontakte reduzieren und so ihren Beitrag leisten, dass die Pandemie eingedämmt, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und im Endeffekt weniger Menschen schwer an Corona erkranken und sterben“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Bürgermeister Thomas Beyer kommentierte die Aktion so: „Gerade in Zeiten, in denen die Aufmerksamkeit oft auf die wenigen unvernünftigen Menschen gerichtet wird, finde ich ein Zeichen wichtig, dass wir die überwiegende Mehrheit der Menschen nicht vergessen, die sich an die Regeln halten und auch nicht vergessen, welche persönlichen und auch wirtschaftlichen Opfer sie aus gesellschaftlicher Solidarität heraus erbringen. Dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Als Zeichen dafür, dass wir Sie alle nicht vergessen, werden wir die Weihnachtsbeleuchtung am Montag für drei Stunden ausschalten.“

Von OZ