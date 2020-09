Wismar

Von Januar bis Juni sind für die Hansestadt Wismar 107 945 Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen registriert. Das ist coronabedingt ein Rückgang um 40,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit liegt Wismar knapp unter dem Landesdurchschnitt. Vor allem die ausländischen Gäste blieben fern. Da weist die Statistik ein Minus von fast 55 Prozent aus.

„Bis Mai beträgt das Minus noch 47 Prozent“, informiert Sibylle Donath. Die Leiterin der Tourismuszentrale freut sich aber, dass „wir ab Juni aufgeholt haben“. Für die beiden Hauptmonate Juli und August, für die es noch keine Übernachtungszahlen gibt, sei sie ebenfalls sehr zuversichtlich. „Und auch im September und Oktober holen wir weiter auf“, ist Sibylle Donath überzeugt.

Mehr als 11 000 Besucher genießen pro Monat die Aussicht von St. Georgen

Die Besucherzahlen, beispielsweise in der St.-Georgen-Kirche oder bei den Stadtführungen, stimmen sie optimistisch. „Sie sind im Juli und August mindestens so hoch wie im Vorjahr, punktuell sogar besser, beispielsweise wenn kein Strandwetter war.“ Im Juni 2019 wurden 21 061 Besucher in St. Georgen gezählt, in diesem Jahr waren es 22 490. Im Juli und August sind es jeweils rund 30 000 Gäste gewesen, davon mehr als 11 000 zahlende, weil sie auf die Aussichtsplattform gefahren sind.

Tourismuszentrale stockt Stadtführungen auf

Auch die Stadtführungen werden gut angenommen. Nicht nur die Soko-Wismar-Führungen sind mit 30 Gästen ausgebucht, sondern inzwischen auch viele öffentliche. „Und das bereits für den gesamten September“, berichtet Sibylle Donath. „Deshalb bieten wir neben der Vormittagsführung zusätzlich eine am Nachmittag an, um die Anzahl der Personen zu entzerren.“

Viele Urlauber würden aus Sicherheitsüberlegungen in diesem Jahr eben nicht ins Ausland reisen, sondern in Deutschland bleiben, schlussfolgert Sibylle Donath aus den Zahlen. „In unserer schwedischen Partnerstadt Kalmar berichten die Touristiker Ähnliches. Sie haben auch vor allem einheimische Touristen zu Gast.“

Von Haike Werfel