Wismar

Weder der Bürgerkrieg 1997 noch die anhaltende Corona-Pandemie können die Wismarer Albanienhilfe stoppen. Zwei Lastzüge sind randvoll. Helfer haben 4000 Weihnachtspäckchen verpackt und Schulmöbel geladen. Am Donnerstagabend startet die Fahrt.

Von Wismar quer durch Europa

Einen Laster steuert Frieder Weinhold. Vier bis fünf Tage benötigt der Vorsitzende des Christlichen Hilfsvereins (CHW) für die Strecke von Deutschland über Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro bis nach Albanien.

Tour führt in die Bergregion hinter Pogradec

Am 2. Dezember stößt ein Helferteam dazu. Dann werden Päckchen mit Süßigkeiten, Spielsachen, Schreibheften, Stiften und weiteren Überraschungen sowie Hilfsgütern, wie Schulmöbeln, in der Bergregion im Hinterland von Pogradec verteilt. Die Stadt am wunderschönen Ohrid-See und am Rande der Mokra-Bergregion ist der Mittelpunkt des Wirkens des Christlichen Hilfsvereins.

„Wir freuen uns, dass wir wieder Gutes tun können. Die Stadt hat uns die Reithalle zur Verfügung gestellt. Hier war unsere Packstation, das ist ein gutes Werk für unsere Städtepartnerschaft. Ehrenamtliche Helfer und Unternehmer ermöglichen den Hilfstransport, ihnen allen gebührt unser Dank“, so der CHW-Chef.

Schulmöbel aus Wismar werden in Albanien genutzt

Die Schulmöbel stammen vorwiegend vom Wismarer Friedenshof. Hier hatte die Fritz-Reuter-Grundschule provisorisch während der Zeit der Schulsanierung eine frühere Kita genutzt. Demnächst werden Kinder in albanischen Bergdörfern die Stühle, Tische und Tafeln nutzen.

Erster Laster aus Wismar war 1992 in der Bergregion

Pogradec und Wismar verbindet seit 2019 eine offizielle Städtepartnerschaft. Doch die Verbindung reicht viel weiter zurück. Im Februar 1992 war Frieder Weinhold zum ersten Mal mit einem Laster in dem südosteuropäischen Land, 1997 tobte der Bürgerkrieg in Albanien. Viele haben sich in der Zeit nicht hingetraut. Die Albanienhilfe aus Wismar war da.

Im Februar 2022 soll es eine Feier in Pogradec anlässlich der 30-jährigen Partnerschaft geben. Wismars Bürgermeister Thomas Beyer möchte dabei sein.

Die Albanienhilfe strahlt inzwischen bundesweit aus. Beim Packen hat auch eine albanische Familie geholfen, die in Leipzig wohnt. Die Frau ist als Lehrerin an einem Gymnasium tätig, der Mann als Datenerfasser bei der Deutschen Bank.

Lübecker Ehepaar engagiert sich bei Baumpflanzaktion

Koordiniert haben das Verladen der Hilfsgüter Christine und Jürgen Reinfeld aus Lübeck. Beide fahren im Dezember ebenfalls in die albanische Bergregion. Ihr Ziel: Holtas. Dort, weit abgelegen, werden 2500 Bäume gepflanzt. Es hat dort schon Erdrutsche gegeben, nun managen die Reinfelds, die früher einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb hatten, die Baumpflanzaktion. Damit soll einer Erosion vorgebeugt werden. Auch mit diesem Projekt verbessert der Christliche Hilfsverein im Zusammenwirken mit der Stiftung Nord-Süd-Brücken die dortige Lebenssituation.

Von Heiko Hoffmann