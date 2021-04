Wismar: 59 Menschen mit Coronavirus infiziert

Wismar

36 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt vom Wochenende, gestern kamen zwei weitere dazu. Aktuell befinden sich 302 Menschen mit einer Covid-19-Infektion in Quarantäne sowie 1100 weitere als Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer. Am Sonnabend gab es den 65. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

NWM mit zweitniedrigster Inzidenz im Land

Die Inzidenz liegt bei 104,2. Bis auf Vorpommern-Rügen mit 73 haben alle anderen Landkreise und beide kreisfreien Städte einen höheren Wert als NWM: Vorpommern-Greifswald 169,8, Mecklenburgischen Seenplatte 162,7, Ludwigslust-Parchim 136,5, der Landkreis Rostock 125,6, Schwerin 124,4 und die Stadt Rostock 108. Landesweit beträgt die Inzidenz 127,7.

Alle Mitglieder einer vier- und fünfköpfigen Familie infiziert

Im Infektionsgeschehen der vergangenen Tage tauchen einige kleinere Häufungen in familiären Umfeldern auf, so in einer vier- und in einer fünfköpfigen Familie, in der jeweils alle Mitglieder positiv sind. Eine Beschäftigte in einer Kita nahe Bad Kleinen wurde ebenfalls positiv getestet, dieser Fall führt aber nicht zu einer Allgemeinverfügung des Landkreises. Hier verhängte er in 14 Fällen per individuelle Quarantänen für Kontaktpersonen.

Zwei positiv getestete Personen neu im Klinikum

Unter den weiteren Fällen sind auch zwei Personen, die mit Verdacht auf Covid-19 ins Sana Hanse-Klinikum in Wismar kamen und für die nun ein positives Testergebnis vorliegt.

In den Amtsbereichen stellt sich das Infektionsgeschehen wie folgt dar: Hansestadt Wismar 59, Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 14, Neukloster-Warin 15, Neuburg 18, Klützer Winkel 16, Gadebusch 11, Grevesmühlen-Land 4, Lützow-Lübstorf 9, Rehna 4, Schönberger Land 15 und Stadt Grevesmühlen 2. Auf der Insel Poel gibt es derzeit keinen Corona-Fall.

Von hw