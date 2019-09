Wismar: 600 Stimmen beim Landeschortreffen

Wismar

Gemeinsam singen macht Spaß und tut gut, egal ob Zuhörer oder Mitsänger. Beim Landeschorfest in Wismar, organisiert vom Chorverband und dem Heimatverband des Landes, trafen sich am Samstag 19 Chöre aus dem ganzen Land. Auf den Bühnen in St. Georgen und am Fürstenhof gaben sie kleine Kostproben aus ihren Programmen. 600 Sänger waren zum großen Treffen der Chöre angemeldet und nutzten die Chance zum gemeinsamen musikalischen Austausch.

Es war das erste gemeinsame Chortreffen seit Neugründung des Heimatverbandes 2015, der zusammen mit dem Chorverband Ausrichter des Treffens war. Die Sangesvielfalt in Wismar reichte am Sonnabend von deutschen Volksliedern über Shantys bis hin zu Gospels und internationalem Liedgut.

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern wurde im Mai 2015 als landesweite Dachorganisation gegründet, um wieder eine zentrale Anlaufstelle für die regionalen Heimatvereine, Chöre und Tanzgruppen zu haben. Sein Vorgänger, der 1990 gegründete Landesheimatverband, hatte 2012 Insolvenz angemeldet.

Von Nicole Hollatz