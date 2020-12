Wismar

Die Poeler Kogge „Wissemara“ und der Lotsenschoner „Atalanta“ sind weit über Wismars Grenzen hinaus bekannt. Hunderte Passagiere fahren mit ihnen jedes Jahr hinaus auf die Ostsee. Bald bekommen die zwei Schiffe Verstärkung. Die versteckt sich zurzeit hinter einer riesigen, weißen Plane im Westhafen.

Doch das soll sich im kommenden Jahr ändern. Dann wird dort etwas Besonderes zu Wasser gelassen: eine 70 Jahre alte Lady namens „Marlen“. Sie hat einst in der Fischerei gearbeitet und ist jetzt der einzige noch verbliebene DDR-Seitenschleppnetzkutter des Typs D.

Anzeige

Auf dem Trockenen

Schon seit vielen Jahren liegt das Schiff auf dem Trockenen: Im Oktober 2014 hat es der Förderverein Marlen gekauft – mit dem Ziel, es als Kulturdenkmal zu restaurieren und danach als Traditionsschiff für Wismar zu betreiben. Umgesetzt wird das Projekt mit zwei erfahrenen Bootsbauern und bis zu 24 Langzeitarbeitslosen, die durch ihre Arbeit auf dem Kutter ihre Fähigkeiten in verschiedenen Gewerken schulen und auffrischen können.

Der Wismarer Martin Leja ist seit 2018 dabei und in diesem Jahr unter anderem mit Kalfatern beschäftigt – das heißt er dichtet die Nähte zwischen den hölzernen Schiffsplanken ab. Ihm gefällt die Arbeit. Und er freut sich schon auf den Moment, wenn die „Marlen“ endlich wieder auf dem Meer schwimmt. „Das zu sehen, würde mich sehr stolz machen, weil ich etwas dazu beigetragen habe“, sagt er.

Martin Leja dichtet die Schiffsplanken ab. Quelle: Kerstin Schröder

Motor teurer restauriert

Im zweiten Halbjahr 2021 soll der Kutter ins Wasser gesetzt werden. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. In den Wintermonaten kümmern sich die Bootsbauer des Vereins und ihre Helfer vor allem um den Innenausbau. Auch in diesem Jahr haben sie einiges geschafft: In den zurückliegenden Wochen sind die Decksbeplankung geschliffen und der Maschinenraum für das Einsetzen des Motors vorbereitet worden.

Gebaut auf der Boddenwerft 1950 ist der Seitenschleppnetzkutter „Marlen“ auf der Boddenwerft in Damgarten gebaut worden. Das Fischereifahrzeug ist 17,60 Meter lang und hat bis 1991 den Namen „ Wittenburg“ getragen. Seit 2013 gehört das Schiff dem Förderverein „Marlen“. Der Kutter ist der letzte seiner Art in der Region und soll erhalten werden. Dank Fördermittel und Jobcenter erhalten Langzeitarbeitslose die Möglichkeit, wieder in die Arbeitswelt zu kommen und dabei den Kutter mit zu sanieren. Ab 2022 soll die „Marlen“ zu touristischen und erlebnispädagogischen Fahrten ablegen.

Die originale, 150 PS starke Hauptantriebsanlage kann eine Geschwindigkeit von neun Knoten erreichen. Sie ist komplett restauriert worden, was sehr viel Geld gekostet hat und nur dank Spenden realisiert werden konnte. 3000 Euro hat die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG) spendiert. Das Geld ist für Veranstaltungen vorgesehen gewesen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie nicht ausgegeben.

Bei der Spendenübergabe (v. l.): Dietrich Goertz und Irmtraud Rakow vom Förderverein Marlen mit Jörg Denecke und Stellvertreterin Silke Wemme-Spiller von der WWG Quelle: Kerstin Schröder

Deshalb können sich jetzt ein junges Start-up-Unternehmen und der Förderverein „Marlen“ darüber freuen. Der WWG-Vorsitzende Jörg Denecke und seine Stellvertreterin Silke Wemme-Spiller haben den Scheck bei frostigen Temperaturen auf der Kutterbaustelle übergeben.

Erste Ausfahrt 2022

Um trotz Kälte und Sturm weiterarbeiten zu können, ist die Baustelle im Herbst mit einer neuen Plane eingerüstet worden. Dort beweisen die Männer nun weiter ihr handwerkliches Geschick – bis zum nächsten Meilenstein: dem Zuwasserlassen 2021. Wenn das 17 Meter lange Schiff im Westhafen schwimmt, wird es aber nicht sofort ablegen, sondern weiter restauriert. Unter anderem muss dann die Bordelektronik installiert werden.

Die Planken werden geschliffen und aufgearbeitet. Quelle: Kerstin Schröder

Nach jetzigem Stand ist die erste Tour 2022 geplant. Gelingt die Premiere, schippert die „Marlen“ danach mit Schülern und Touristen los und allen, die sich für die Fischereitradition in Wismar interessieren oder das Ökosystem in der Wismarbucht. Ihr künftiger Liegeplatz soll sich an der Spitze des Alten Hafens befinden – neben der Poeler Kogge und dem Lotsenschoner „Atalanta“.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beide Schiffe sind bereits Teile des maritimen Traditionszentrums mit Sitz im Baumhaus – die „Marlen“ ist das offiziell auch schon, aber dann kommt das Schiff mit dazu. Von dem gibt es übrigens seit diesem Jahr auch ein kleines Modell. Mit dem sollen die Umbaupläne des Vereins besser veranschaulicht werden.

Von Kerstin Schröder