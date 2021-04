Wismar: 88 neue Corona-Fälle innerhalb einer Woche

Wismar

Am Sonnabend wurden dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 41 neu Covid19-Infektionen gemeldet, am Sonntag kamen zwei weitere Fälle hinzu sowie zwei Todesfälle. Am Montag gab es keine neuen Infektionen. Derzeit befinden sich 317 Menschen mit einer aktiven Infektion in Quarantäne, 990 weitere als enge Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg liegt am Montag bei 122,7.

Im Fallgeschehen fand sich am Sonnabend erneut das Alten- und Pflegeheim Grevesmühlen mit vier weiteren Positiv-Testungen bei Bewohnern wieder. Viele weitere Infektionen stammen aus familiären Zusammenhängen zu bereits infizierten Personen. In mindestens drei Fällen stehen diese im Zusammenhang mit bereits von Allgemeinverfügungen betroffenen Schulkindern. Weitere Infektionen stammen aus vielfältigen beruflichen Zusammenhängen, allerdings meist als Einzelfälle.

Die festgestellte Anzahl der „brasilianischen“ Virusmutation im Landkreis hat sich nach der letzten Meldung von 30 auf 39 erhöht.

Allgemeinverfügungen

Nachdem am Freitag bereits eine Allgemeinverfügung für die Klassen 2a und 2b sowie Hortkinder der Regionalen Schule mit Grundschule in Proseken erlassen wurde, musste am Sonnabend eine weitere Verfügung erlassen werden. Sie betrifft 17 Schüler und fünf Lehrkräfte der Klassen 5 und 6, die am 19. oder 21.4. in der Einrichtung waren. Für sie gilt die Quarantäne bis zum 3. und 5. Mai.

In der Kita Hummelnest in Ventschow hat es einen positiven Test bei einem Kind gegeben. Deshalb müssen 15 Kinder und drei Beschäftigte als Kontaktpersonen vorerst zuhause bleiben.

Fälle in den Amtsbereichen

In der vergangenen Woche hat es im Landkreis 196 neue Corona-Fälle gegeben – 88 davon in der Hansestadt Wismar. In Neukloster-Warin sind es 19 gewesen, in Neuburg acht, in Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen zehn, auf der Insel Poel vier, im Klützer Winkel und in Gadebusch jeweils sieben, in Grevesmühlen-Land sechs, in Lützow-Lübstorf 16, in Rehna vier, im Schönberger Land 13 und in der Stadt Grevesmühlen 14.

Impfungen am Wochenende

Und es wird weiter geimpft. In Gadebusch konnten am Sonnabend durch den mobilen Einsatz des DRK alle angebotenen 100 Impfdosen Astrazeneca verabreicht werden. In Wismar wurden insgesamt 370 Dosen zunächst an über das Online-Tool benachrichtigte Wartende, Restbestände danach mit freiem Anstellen verimpft.

