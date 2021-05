Wismar: 9092 Module versorgen 570 Haushalte mit Strom

Wismar

Seit neun Jahren setzen die Wismarer Stadtwerke auf Sonnenenergie. 2012 wurde eine große Photovoltaikanlage auf dem Gelände der früheren Deponie in Wismar-Müggenburg errichtet. Heute sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Grzesko: „Wir brauchen den Mix, und das ist ein Beitrag.“

Tag der Sonne im Mai

Nicht von Ungefähr fällt der Tag der Sonne in den Wonnemonat Mai. Wenn die Sonne länger scheint, spülen Photovoltaikanlagen zur Energiegewinnung dank Einspeisevergütung mehr Geld in die Kasse oder senken die Kosten beim eigenen Stromverbrauch. Auch Solaranlagen für die Warmwasseraufbereitung spielen vor allem in den Sommermonaten ihre Vorteile aus.

900 Sonnenstunden auf der Anlage

Die Rendite, so Andreas Grzesko, liege bei der Anlage in Müggenburg bei 1,5 Prozent jährlich. „Wir sind mit der Anlage sehr zufrieden.“ 1000 Sonnenstunden pro Jahr seien top, in Müggenburg sind es 900 Stunden, von normal spreche man bei 800 Stunden.

Die Photovoltaikanlage Müggenburg wurde auf einer Fläche von fünf Hektar errichtet. 9092 Module mit einer elektrischen Leistung von 2170 Kilowatt-Peak wurden damals auf Betonstufen montiert. Das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von 570 Haushalten, wenn einem Haushalt 2500 Kilowattstunden im Jahr zugrunde gelegt werden.

Gut für die Umwelt

Grzesko: „In diesem Jahr wurden bereits 276 960 Kilowattstunden Strom erzeugt.“ Im letzten Jahr waren es 2,1 Millionen Kilowattstunden, die durch die Photovoltaikanlage in Müggenburg erzeugt wurden. Durch die Nutzung der Photovoltaikanlage werden nach Stadtwerke-Angaben jährlich circa 1760 Tonnen CO2 eingespart.

Für die Energiewende

Die Photovoltaikanlage in Müggenburg wurde auf der alten Deponie auf Betonstufen errichtet. Quelle: Heiko hoffmann

„Mit der Errichtung der Photovoltaikanlage haben wir einen wichtigen Teil zur Energiewende beigetragen. Neun Jahre nach dem Bau stellt die Anlage weiterhin eine unverzichtbare Komponente unseres modernen Energiemixes dar“, so Andreas Grzesko.

Eine zweite Photovoltaikanlage wurde 2008 auf dem Dach des technischen Landesmuseums errichtet. Mit der Anlage werden etwa 11 000 Kilowattstunden Strom produziert.

Tag der Sonne Der 3. Mai ist alljährlich der Tag der Sonne. Dieser wurde im Jahr 1978 vom damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter ins Leben gerufen. Mit dem Tag soll vor allem auf die Rolle der Sonne als Energielieferant aufmerksam gemacht werden. Solarenergie gilt als umweltschonend, nachhaltig und stellt einen wichtigen Bestandteil der erneuerbaren Energien bzw. der Energiewende dar.

Stadtwerke grüner als der Durchschnitt

Erneuerbare Energien sind mit einem Anteil von rund 46 Prozent (2020) Stromproduzent Nummer 1 in Deutschland. Grzesko: „Schaut man hier auf unsere Zahlen, wird deutlich, dass wir im Vergleich zum Bundesdurchschnitt mit einem Anteil von 62 Prozent an erneuerbaren Energien im Jahr 2019 an unseren Gesamtstromlieferungen besonders punkten können.“

Beim Energiemix der Stadtwerke rangiert an zweiter Stelle Kohle (20,8 %) gefolgt von Erdgas (10,2 %) und Kernkraft (6,5 %). „Unser Ökostromprodukt wird sogar zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen“, sagt Grzeskso. Mit dem aus deutscher Wasserkraft stammenden Produkt „WismarStromNatur“ lassen sich im Schnitt zwei Tonnen Kohlendioxid einsparen. Das entspreche etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß eines Pkw.

Nachhaltigkeit wird gelebt

Das Thema Nachhaltigkeit wird bei den Stadtwerken immer stärker beackert. „Es wird zunehmend deutlicher, dass die bisherige Art, zu leben und zu wirtschaften, negative Folgen für unsere Erde hat“, so Unternehmenssprecherin Sylvia Bartsch.

Als ein Beispiel für nachhaltige Investitionen nennt sie die Biogasanlage Kalkhorst. Diese wurde gemeinsam mit der Dampfversorgung Ostseemolkerei und der Norica-Milchhof GmbH gebaut. Die Anlage erzeugt Biogas aus Rindergülle. Im Blockheizkraftwerk wird mit dem Biogas dann vor Ort Wärme und Strom erzeugt. Der erzeugte Ökostrom entspreche dem durchschnittlichen Verbrauch von 400 Drei-Personen-Haushalten.

Die Stadtwerke sind zudem an einer Gesellschaft beteiligt, die vier Windenergieanlagen in Kalkhorst, Kuhsdorf, Klein-Mutz und Werder sowie eine Biogasanlage in Ketzin betreibt. Diese Anlagen erzeugen insgesamt im Durchschnitt 40 Gigawattstunden (GWh) Ökostrom und 17,5 GWh Biogas pro Jahr und sparen dabei rund 24 700 Tonnen CO2 ein.

Tankstellen für Stromer

Die Stromtankstelle auf dem Parkplatz an der Turmstraße gibt es seit Juni 2017. Quelle: Haike Werfel

Mit der E-Mobilität nennt Sylvia Bartsch ein weiteres Beispiel: „Die Versorgung der E-Fahrzeuge in und um Wismar liegt den Stadtwerken besonders am Herzen.“ Im Juni 2020 wurde die fünfte Stromtankstelle der Stadtwerke eröffnet. Seitdem haben „Stromfahrer“ die Möglichkeit, ihr E-Fahrzeug auf dem Parkplatz am Hafen in Kirchdorf auf der Insel Poel aufzuladen. Eine weitere Ladesäule gibt es seit Juli 2020 auf dem Unternehmensparkplatz in der Ladestraße 1a für Kunden der Stadtwerke und des Unternehmens Hammerich.

Bereits im Juni 2017 hatten die Stadtwerke ihre erste öffentliche Ladesäule in Wismar eröffnet. Stromer können in Wismar hier tanken: auf den Parkplätzen an der Turmstraße, Bürgermeister-Haupt-Straße (Hochschule), in der Rostocker Straße (Kreisverwaltung) sowie im Parkhaus Altstadt-Hafen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Fragen zur Elektromobilität können sich Interessierte an die Stadtwerke-Mitarbeiter Maria Löwe (038 41 / 23 33 93) oder Hannes Scherbarth (038 41 / 23 33 27) wenden oder auf die Homepage (www.stadtwerke-wismar.de) gehen.

Die Stadtwerke betreiben in Wismar zudem zwei öffentliche Erdgas-Tankstellen – bei der Team-Tankstelle in der Querstraße 1 und auf dem EVB-Gelände in der Werftstraße 1. Autos, die hier zu 100 Prozent Bio-Erdgas tanken, erzeugen bis zu 97 Prozent weniger CO2.

Von Heiko Hoffmann