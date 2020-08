Wismar: Ab sofort Grillverbot im Bürgerpark

Wismar

Der Bürgerpark in der Hansestadt erfreut sich in diesen Tagen großer Beliebtheit. Volleyball spielen, Gymnastik machen, picknicken oder einfach nur ausruhen – bei schönem Wetter halten sich laut Wachdienst bis zu 450 Menschen auf dem Areal auf. Auch Grillen ist an normalen Tagen erlaubt. Doch die anhaltende Hitze stoppt dieses Freizeitvergnügen jetzt.

Aufgrund der aktuell herrschenden Waldbrandstufe 4 ist das Grillen im Wismarer Bürgerpark ab dem heutigen Donnerstag, 13. August, bis auf Weiteres verboten. Hinweisschilder sind dafür an den drei Eingangstoren angebracht worden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Müll ist noch immer ein Problem

Abstands- und Hygieneregeln würden im Bürgerpark überwiegend eingehalten. Was die Müllbeseitigung angeht, gebe es aber weiterhin Defizite. Auch an anderen öffentlichen Plätzen in Wismar mussten die Mitarbeiter einschreiten. Wie sie in ihrem aktuellen Bericht mitteilten, hätten Jugendliche auf dem Spielplatz im Ziegeleipark trotz Verbotes Alkohol konsumiert. Müll ließ der Wachdienst von ihnen beseitigen, so wie auch im Seebad Wendorf.

Im Jahre 1903 ist der Bürgerpark im Köppernitztal entstanden. Die Weiterführung dieser Parkanlage wurde bis zum Jahre 2002 für die 1. Landesgartenschau Mecklenburg-Vorpommern hergerichtet. In der Anlage befinden sich ein 28 Meter hoher Aussichtsturm, ein Volleyballplatz, ein 2,5 Kilometer langer Rundweg und eine große Terrasse.

