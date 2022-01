Wismar: Abgebranntes Testzentrum wieder geöffnet

Wismar

Das ging dann doch schneller als gedacht. Nach einem Brandanschlag auf das Corona-Schnelltestzentrum am Wismarer Parkplatz am Weidendamm nimmt die Station heute wieder den Betrieb auf. Zwei Tage war das Testzentrum geschlossen, nachdem am Montag dort kurz vor Mitternacht ein Feuer gelegt wurde.

Zuerst brannten der Mülleimer und die zwei Dixi-Klos direkt neben dem Container, dann schlugen die Flammen auf das Gebäude über. Das war nicht mehr nutzbar. Nun gibt es einen neuen Container und das Team kann wieder täglich von 7 bis 18 Uhr öffnen und Corona-Schnelltests durchführen.

Der Standort wurde vor dem Brandanschlag rege genutzt, weil er sich an einem kostenlosen Parkplatz befindet und in der Nähe eines Wohngebietes. 300 bis 500 Tests werden dort täglich durchgeführt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht weiterhin Zeugen, die am 25. Januar gegen 23.30 Uhr etwas beobachtet haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 03841 / 2030 melden.

Von OZ