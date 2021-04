Wismar

Christiano Dinalo Adigo verlässt nach Abschluss der laufenden Saison den FC Anker Wismar. Adigo war ab 2010 bei der Wismarer Elf, zuerst als Jugendkoordinator danach bis zum Saisonabbruch Trainer der Wismar Oberliga-und Verbandsligamannschaft. Seit der Mannschaftsübernahme durch Trainer Christiano Dinalo Adigo im März 2013 ging es bei Anker Wismar viele Jahre bergauf.

Er ist 32-facher Nationalspieler des Benin, bestritt in der Regionalliga 112 Spiele und in der Oberliga 166 Partien, spielte unter anderem bei Kickers Offenbach, beim 1. FC Lok Stendal, SSV Reutlingen und war danach Spieler und Trainer beim FC Schönberg 95. Von 2015 bis 2019 spielte er mit seinem Team in der Oberliga, im Sommer 2019 stiegen die Hansestädter in die Verbandsliga ab. „Es hat in den ganzen Jahren viel Spaß gemacht, aber auch sehr viel Mühe. Ich verlasse den Verein mit mehr als einem weinenden Auge und wünsche ihm für die nächsten Jahre alles Gute“, so Adigo.

„Durch das vorzeitige Saisonende können wir Adigo erst einmal nicht würdig verabschieden können. Wir werden sicher einen geeigneten Termin finden und Adigo in einem würdigen Rahm verabschieden“, so der neue sportliche Verantwortliche der Hansestädter, Danny Pommerenke.

Von Bernhard Knothe