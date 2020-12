Wismar

Jedes Jahr findet in der Evangelischen Schule „ Robert Lansemann“ das morgendliche Singen in der Adventszeit statt. Ein großer Wunsch der Lehrer, Erzieher und Kinder war es in diesem Jahr, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das traditionelle Singen im Advent fortführen zu können. Deshalb findet es am 4., 11. und 18. Dezember ab 7.50 Uhr rund ums Schulgebäude statt.

Nikolaus überraschte die Kinder

Allerdings kann sich in diesem Jahr nicht die große Schulgemeinschaft zum Singen treffen. Die Kinder stehen vor ihren Klassenräumen und die Musiklehrer musizieren vor der Sprechanlage. Jedes Kind hat vor seinem Klassenfenster ein Licht entzündet.

Am Freitagmorgen winkten viele Eltern den Sängern aus der Ferne gerührt zu. Sogar der Nikolaus hat trotz Corona seinen Weg in die Schule gefunden. „In diesem Jahr haben sich alle Mädchen und Jungen diese Überraschung besonders verdient“, sind sich die Pädagogen einig.

Was im digitalen Adventskalender zu finden ist

Es ist ihnen ein großes Anliegen in dieser schwierigen Zeit, ihren Schülern einen besonders schönen Advent zu gestalten. So können die Kinder auf der Schulhomepage jeden Tag ein Türchen auf dem digitalen Adventskalender öffnen. Dort lesen die Mitarbeiter der Schule die Geschichte vom kleinen Esel Samuel.

Von OZ