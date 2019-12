Wismar: Aids-Kater „Tommy“ sucht ein neues Zuhause

Dorf Mecklenburg/Wismar

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat das Tierheim Dorf Mecklenburg noch einen besonderen Gast aufgenommen: Kater „Tommy“. Ihm sieht man auf den ersten Blick nicht an, dass er unheilbar krank ist: „Tommy“ hat Katzen-Aids.

Der Kater braucht dringend eine Pflege-Stelle, denn die Krankheit ist auf andere Katzen übertragbar – wenn sie miteinander kämpfen und sich verletzen. Und im Tierheim leben zurzeit viele Samtpfoten. Der Platz ist knapp. Deshalb hofft Leiterin Doreen Kuhn auf eine schnelle Vermittlung. Sie versichert: „Menschen können sich mit dem Virus nicht anstecken.“

Virus über Speichel übertragen

Im Gegensatz zum menschlichen HIV wird das Virus über den Speichel übertragen – zum Beispiel bei Bissverletzungen durch Revierkämpfe. Genau wie bei Menschen löst es eine Immunschwächekrankheit aus, die als Felines Immundefizienzsyndrom oder umgangssprachlich als Katzen-Aids bezeichnet wird. Weltweit leiden Katzen an der Erkrankung. Sogar bei Großkatzen wie Tigern und Löwen ist das Virus schon nachgewiesen worden – möglich ist das mit Bluttests. Symptome der Immunschwäche sind unter anderem Zahnfleischentzündungen, durch bakterielle Infektionen beeinträchtigte Wundheilung sowie Erkrankungen des Magen- und Darmtraktes.

Immer wieder Extrem-Fälle

„Tommy“ ist erst seit wenigen Tagen im Tierheim. Er ist etwa sechs Jahre alt und hat bisher in einer Pflegefamilie gelebt. Weil die aber auch mit anderen Katzen in Kontakt kommt, hat sie den Kater abgegeben. In Dorf Mecklenburg gibt es zurzeit zwei Katzenzimmer und ein Außengehege, in dem zahlreiche Tiere untergebracht sind. Auch Extrem-Fälle wie „Tommy“ landen immer wieder im Tierheim. Zum Beispiel „Paddy“, ein dreibeiniger und blinder Kater, ist hier versorgt worden. Und erst vor kurzem ist auch die völlig verfilzte und verwahrloste „Mizi“ aufgenommen worden. Pflegestellen zu finden, ist nicht leicht – aber auch nicht unmöglich. „Es gibt glücklicherweise einige Leute in der Region, die auch ein Herz für kranke Tiere haben“, sagt Doreen Kuhn. Ihr Enkel Fiete (5) ist übrigens das jüngste Mitglied im Tierschutzverein.

Spenden werden gesammelt

Das Tierheim in Dorf Mecklenburg spart momentan für ein neues Katzenhaus, aber auch Futter und die medizinischen Behandlungen der Tiere müssen bezahlt werden. Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt für den Tierschutzverein Wismar und Umgebung mit ihrer Weihnachtsaktion Spenden. Auch die Wismarer Tafel wird unterstützt. Die benötigt das Geld dringend für ein neues Kühlfahrzeug, mit dem sie die Lebensmittel für die Bedürftigen von den Supermärkten abholen kann. Rund 2000 Menschen werden derzeit von der Einrichtung versorgt, 250 von ihnen sind Kinder – so viele wie noch nie.

Wer noch spenden möchte, sollte sich beeilen. Die OZ-Weihnachtsaktion läuft noch bis zum Heiligabend. Heute bedanken wir uns bei: Ulrike und Hartmut Seele (50 Euro), Doris Tuchscheerer (50), Helga und Paul Steusloff (20), Matti Kreutzfeldt (50), der Stadt Neukloster und dem lebendigen Adventskalender (100), Hubertus Dobberschütz (20), Dr. Christoph Grützmacher (25), Viola und Jörg Gröning (50), Christa-Maria und Klaus-Jürgen Schroeter (30), Axel Joachim Kusch (50), Dr. Kathrin Kusch (50), Brigitte und Otto Harting (50), Jana Naumann (10), Margot Genz (20), Thomas Erwin Fuchs (150), Michael Lammert (20), Ursula und Peter Roger (20), Angelika und Dieter Wahls (50), Irene und Hermann Meier (25), Inga Thede (25), Marion Balscheit (50) sowie allen anonymen Spendern. Allen ein herzliches Dankeschön!

Wer seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gibt das bitte auf der Überweisung an.

