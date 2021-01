Wismar

Auch im Corana-Jahr 2020 sind in der Wismarer Aikido-Schule rund 70 Kinder und mehr als 20 Jugendliche und Erwachsene regelmäßig unterrichtet worden. Die Mitgliedszahlen sind sogar um mehr als 30 Prozent gestiegen.

Das hat wohl auch am Umzug in eine größere Übungsstätte (Dojo) in der Lübschen Straße 95 gelegen. Während des Lockdowns konnten sich die Aikidokas dort allerdings nicht treffen, sondern nur in Videochat-Trainingsgruppen.

Kanu-Camp im Sommer

Auch draußen wurde trainiert - wie hier am Wismarer Hafen. Quelle: Rico Kuhles

Fast alle Schüler sind in der ersten Kontaktverbotsphase dem Dojo treu geblieben. „Das ist sehr wichtig gewesen, denn große Trainingsräume bedeuten hohe Mietausgaben und darum waren auch die einkalkulierten Beiträge für den Fortbestand des gemeinnützigen Sportvereins dringend nötig“, berichtet Trainer Rico Kuhles.

Um den Sportlern nach dem Lockdown ein wenig Abwechslung bieten zu können, sind unter anderem Lehrgänge mit einem Gastlehrer aus Lübeck und ein einwöchiges Kanu-Camp für Kinder organisiert worden. „Dadurch hat es in den Sommermonaten viele neue Einsteiger gegeben, die in kleinen Gruppen trainiert haben – auch draußen“, freut sich Rico Kuhles über die gute Resonanz.

Doch nun gibt es den zweiten Lockdown, der die Sportvereine wieder hart trifft. „Wir hoffen, dass wir das neue Dojo und seine Möglichkeiten bald so nutzen können, wie es schon zu Beginn des Jahres 2020 geplant war“, so Rico Kuhles.

