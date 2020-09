Wismar

Am 28. Oktober ab 14 Uhr und bis maximal 17 Uhr ist der „ Marktplatz Kultur und Schule“ im Wismarer Zeughaus zu Gast. Ein Angebot für Lehrer sowie kreative Menschen, die gerne mit Kindern oder Jugendlichen in der Schule arbeiten.

Sarah Dittrich von der Fachstelle Kulturelle Bildung erklärt das Konzept. Zusammen mit Hannah Kuke organisiert sie den „ Marktplatz Kultur und Schule“.

Marktplatz Kultur und Schule, was ist das?

Das ist eine Netzwerkveranstaltung, auf der Lehrer mit Kreativen mit ihren Bildungsangeboten zusammentreffen. Schulen bekommen regelmäßig solche Angebote für außerschulische oder schulbegleitende Projekte beispielsweise per Mail oder Flyer. Auf dem Marktplatz Kultur und Schule können beide Seiten ganz direkt miteinander ins Gespräch kommen. Man kann schauen, wie passt das Angebot in den Schulalltag oder wie können die Kreativen ihr Angebot für die jeweiligen Bedürfnisse der jeweiligen Schüler anpassen? Anders herum können die Kreativen genau gucken, was sie realistisch anbieten können.

Die Veranstaltung ist in erster Linie eine Möglichkeit, das eigene Netzwerk zu erweitern und Einblicke in die breiten Möglichkeiten der kulturellen Bildung zu bekommen.

Wer kann alles kommen?

Natürlich interessierte Lehrkräfte aller Schulen aus der Region, die Veranstaltung ist als Fortbildung über IQ-MV anerkannt. Wir haben schon Anmeldungen aus Schwerin. Dort fand der Marktplatz im letzten Jahr statt. Die Lehrer waren so begeistert, dass sie nun nach Wismar kommen.

Dazu kommen kulturseitig Engagierte aus Kultur- und Kunstvereinen, Musik- und Kunstschulen, Museen, Galerien, Theatern, Bibliotheken, Literaturhäusern, Tanztheatern, Medienwerkstätten, Orchestern und Kirchen zum Beispiel.

Wer gerne mit Kindern oder Jugendlichen in der Schule kreativ arbeiten möchte, ist herzlich eingeladen, egal ob malend, als Bildhauer, als Fotografin, Architekt, Schriftstellerin, Filmemacher oder Schauspielerin beispielsweise.

Wir haben gerade sehr viele Mails und Einladungen rausgeschickt – Lehrende können sich genauso wie Kreative gerne anmelden. Dieses Jahr müssen wir auf die Anmeldung bestehen, um die Besucherströme zu steuern und da aufgrund der einzuhaltenden Hygienekonzepte die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Das Sahnehäubchen ist ein Ideenwettbewerb.

Was ist das?

Als kleines Sahnehäubchen nehmen alle auf den Marktplätzen eingefädelten Projekte an einem Wettbewerb der Ideen teil und haben die Chance, Preisgelder zwischen 400 Euro und 1000 Euro zu gewinnen. Das ist unter Umständen schon die halbe bis die ganze Miete für die Umsetzung der kulturellen Projekte. Im letzten Jahr haben wir zehn Projekte so unterstützen können. Aber: der Marktplatz ist kein Förderprogramm. Die Fachstelle Kulturelle Bildung bietet Unterstützung bei allen anfallenden Formalitäten, wenn es darum geht, ein Vorhaben zu finanzieren.

Wer steht hinter der Veranstaltung?

In Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren wird der Marktplatz von der Fachstelle Kulturelle Bildung Mecklenburg-Vorpommern organisiert und durchgeführt. Finanziell gefördert wird der Marktplatz durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, Kultusministerin Bettina Martin ist Schirmherrin der Veranstaltung.

Wo können Interessierte sich anmelden?

Sie können sich für den Marktplatz verbindlich anmelden, indem sie eine kurze E-Mail an uns (marktplatz@kubi-mv.de) schreiben oder uns anrufen unter Telefon 0381 / 20 35 478.

Gibt es den Marktplatz nur in Wismar?

Nein, aber erstmals in Wismar. In diesem Jahr sind wir auch in Greifswald (am 21. Oktober ab 14 Uhr in der Alten Mensa) und in Waren (am 4. November ab 14 Uhr im Bürgersaal). Es geht ja immer darum, die regionalen Akteure in Kultur und Schule miteinander zu verbinden.

