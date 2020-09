Wismar: Alexander Wicht (18) verstärkt Handballer der TSG

Wismar

Doppelter Grund zur Freude bei den Handballmännern der TSG Wismar: Nach monatelanger Corona- und Sommerpause geht es endlich wieder los. Und dann auch gleich mit einem Sieg gegen Stavenhagen in der MV-Liga. Neu im Team ist Alexander Wicht.

Der 18-Jährige spielt seit 2009 im Verein. In seiner ersten Männersaison möchte er neue Erfahrungen sammeln und sich verbessern. Auf alle Fälle freut sich Alex, der auf verschiedenen Positionen spielen kann und immer erfolgshungrig ist, erstmals auf höherem Niveau zu spielen.

Anzeige

Was ist für ihn der größte Unterschied zur Jugend? „Auf jeden Fall die Einstellung, der Wille zu gewinnen und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Jeder versucht, jedem zu helfen.“ Dazu kommt bei dem 18-Jährigen, der zu einem längeren Aufenthalt in Amerika war, natürlich der körperliche Unterschied. Am Sonntag bestreitet die TSG um 17 Uhr gegen Grimmen das erste Heimspiel der Saison in Dorf Mecklenburg. Auch Alex hofft auf den zweiten Sieg.

Von Heiko Hoffmann