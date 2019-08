Wismar

Sie waren gekommen, um dabei zu sein, wenn die Wismarer Stadtvertreter über ihr Stiefelgeld abstimmen. Doch dann ging der Alarm los und einige der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren mussten wieder los, bevor das Thema diskutiert wurde. Viel Redebedarf bestand allerdings nicht: Denn sowohl die SPD als auch die CDU wollten, dass die ehrenamtlichen Rettungskräfte künftig für ihre Einsätze besser bezahlt werden – und beide hatten dafür Anträge gestellt.

Stephan Hoffmann, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Quelle: Michaela Krohn

Ins Rollen gebracht haben die Diskussionen die Freiwilligen Feuerwehr von Wismar – Altstadt und Friedenshof. Sie wollen das alle Rettungskräfte für ihren Einsatz gewürdigt werden. Bislang bekommen nur besondere Funktionsträger – Wehrführer, Stellvertreter, Jugendwart und Ausbilder – finanzielle Entschädigungen. Und die ist nicht so hoch wie in anderen Gemeinden des Landes. Das soll geändert werden. „Deshalb haben wir uns an die Stadtverwaltung gewandt“, berichten die Wehrführer Nico Porath und Stephan Hoffmann.

Verwaltung soll Umsetzung prüfen

Nach dem derzeitigen Stand soll es künftig pauschal 7,50 Euro pro Einsatz geben – wenn der Haushalt das zulässt. Die Verwaltung soll zunächst einmal prüfen, ob und wie das Vorhaben umgesetzt werden kann. Erst danach gibt es dann eine endgültige Entscheidung in der Bürgerschaft. Kommt das Okay aus dem Rathaus, „würden wir uns sehr darüber freuen“, betonen Stephan Hoffmann und Nico Porath.

Die als Stiefelgeld bezeichnete Aufwandsentschädigung würde die Stadt jährlich 25 000 Euro kosten. Wie das Geld ausgezahlt werden soll, steht noch nicht fest. Möglich sind zwei Varianten – entweder pro Person und Einsatz an die Kameraden persönlich oder am Jahresende für die gesamte Wehr. Letzteres soll die Wismarer Bürgerschaft bevorzugen.

Greifswald zahlt schon 7,50 Euro

Nico Porath, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt Quelle: Nicole Buchmann

In der Hansestadt Greifswald gibt es bereits eine Einsatzpauschale – ebenfalls in Höhe von 7,50 Euro. Die stößt allerdings nicht bei jedem auf Zustimmung: Der Landesfeuerwehrverband befürchtet, dass mit einer solchen Entschädigung die Freiwilligkeit verloren gehen und alle Wehren im Land die gleiche Summe fordern könnten.

Wie Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) erklärt, gäbe es in Wismar eine besondere Situation, die im Land Mecklenburg-Vorpommern einmalig sei: Wird ein Alarm ausgelöst, rücken die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr immer gemeinsam aus. Nicht in gleicher Stärke, aber vor Ort machen die Kameraden die gleiche Arbeit – egal, ob sie dafür bei der Stadt angestellt sind oder in ihrer Freizeit zum Einsatz kommen. Die Pauschale sei deshalb „ein Zeichen der Wertschätzung“, sagt SPD-Fraktionschef Michael Tiedke.

Feuerwehrleute müssen Saal verlassen

Auch die Christdemokraten möchte das freiwillige Engagement anerkennen und finanziell belohnen. Während Parteimitglied Hans-Martin Helbig Werbung für den Antrag der CDU machte, ertönten im Saal gleich mehrere Tatütata-Signale. Sie sind das Zeichen für die Feuerwehrleute: Sie müssen los zu einem Einsatz. Einige Kameraden verließen daraufhin den Saal: „Das ist ja wie bestellt“, sagte Helbig. Doch wie sich im Nachhinein herausstellte, war es diesmal kein Ernstfall, sondern eine große Übung im Wismarer Krankenhaus.

Auch Christa Hagemann (Linke) plädierte als „Feuerwehr-Oma“ für eine bessere Entschädigung der freiwilligen Feuerwehrleute. Letztlich haben alle Fraktionen dem Prüfantrag zugestimmt. Das zeige, „dass wir miteinander reden können, wenn es darum geht das Beste für die Stadt und in diesem Fall für die Freiwilligen Feuerwehrleute zu erreichen“, so Tiedke. Da der Beschluss zur weiteren Prüfung einstimmig gefasst wurde, sei seine Fraktion zuversichtlich, dass das Geld noch in den kommenden Doppelhaushalt 2020/21 eingestellt werden könnte. Bis zu den Haushaltsberatungen soll das Ergebnis der Prüfung vorliegen.

Von Kerstin Schröder