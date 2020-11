Wismar

Die Zahl der als infiziert in Quarantäne befindlichen Menschen verringerte sich am Sonntag von 141 auf 131 - außerdem kam nur ein neuer Fall dazu. Das teilte der Landkreis Nordwestmecklenburg am Sonntagabend mit.

Allerdings erhöhte sich auch die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden von vier auf sieben.

Weiterhin befinden sich durch eine hohe Anzahl von betroffenen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen mehr als 1300 Personen als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Quarantäne an der Tarnow-Grundschule in Wismar

Bereits am Sonnabend wurde ein Fall eines positiven Tests bei einem Schüler der vierten Klasse an der Rudolf-Tarnow-Schule in Wismar an das Gesundheitsamt gemeldet. In Kooperation mit der Schulleitung wurde am Sonntag zunächst mündlich eine entsprechende Quarantäne-Anordnung umgesetzt. Mittlerweile sollten alle Eltern informiert sein, teilt der Sprecher der Kreisverwaltung mit.

Die Allgemeinverfügung dazu will der Landkreis am Montag zusammen mit den Verfügungen zur Kindertagesstätte „Zwergenland“ und der neuen Verfügung zur Regionalen Schule „ Bertolt Brecht“ veröffentlichen.

Die Quarantäne-Anordnung an der Tarnow-Schule gelte bis zum 26. November und betreffe alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4, die am 11. oder 12. November in der Schule waren, sowie eine Lehrkraft.

Von OZ