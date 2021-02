Wismar

Wismar hat sich in den vergangenen 30 Jahren verändert. Viele sind Zeugen einer erstaunlichen Entwicklung geworden. Es waren 30 Jahre der Stadtsanierung, in denen viele Prunkstücke der Vergangenheit zu neuem Leben erweckt wurden. Auch so mancher bisher verborgene Schatz trat dabei ganz unverhofft ans Licht. Das soll gebührend gewürdigt werden.

Zum Jubiläum „30 Jahre Stadtsanierung mit Städtebaufördermitteln in Wismar“ soll auf einem spannenden – pandemiekonformen – interaktiven Stadtrundgang Verstecktes, Unbekanntes und Geheimnisvolles aus Vergangenheit und Gegenwart der Hansestadt aufgestöbert werden. Das Projekt wird vom Archiv der Hansestadt Wismar und vom hiesigen Sanierungsträger Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) vorbereitet.

Filme, Fotos, Geschichten

Für das wird noch Material gesucht: bisher noch unveröffentlichte Filme, Fotos, Geschichten oder Dokumente als Zeugnisse vergangener Zeiten, in denen das Welterbehaus, das Gelände um und die Heiligen-Geist-Kirche selbst, St. Marien, das Rathaus, das Schabbell, die St.-Nikolai-Kirche, der Spiegelberg 48a, der Alte Hafen, die Freimaurer-Loge in der Lübschen Straße 50 eine Rolle spielen.

Jeder, der Material kostenlos zur Verfügung stellen möchte beziehungsweise Fragen zum Projekt hat, kann sich bis Ende Februar an Frank Dornbrach wenden – im Büro Wismar der DSK GmbH, Hinter dem Chor 9, 23966 Wismar (Telefon: 03841 / 25 28 22 oder 0172 / 32 30 579 oder per E-Mail an frank.dornbrach@dsk-gmbh.de).

Material, das kostenlos ausgeliehen wird, wird von den Projekt-Mitarbeitern digitalisiert und im Anschluss zurückgegeben – und mit Einverständnis auch dauerhaft archiviert.

Von OZ