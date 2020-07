Wismar

Über 100 Jahre wurde an der Schweriner Straße Leucht- und Stadtgas aus Steinkohle hergestellt. Das hat bis heute Spuren im Boden hinterlassen. Viele Jahre haben sich Investoren davon abschrecken lassen.

Jetzt ist die Altlastensanierung auf der Fläche des künftigen Einkaufszentrums abgeschlossen, wie Florian Kundinger vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU) bestätigt.

Vier Millionen für Altlastenbeseitigung

Einschließlich Vorplanung und Untersuchungen hat die HD Investitions- und Verwaltungs GmbH aus Siegburg ( Nordrhein-Westfalen) als Eigentümer der Fläche und Investor rund vier Millionen Euro in die Beseitigung der Altlasten gesteckt.

1857 hatte die Gasproduktion begonnen, ehe sie 1968 stillgelegt wurde. „Produktion bedeutet Rohgasherstellung, Reinigung von dem Gas und Lagerung. In der Zeit sind gastypische Schadstoffe angefallen“, so Kundinger.

Die Altlastensanierung für das Vorhaben auf dem Gelände des früheren Gaswerkes an der Schweriner Straße ist abgeschlossen. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Dezernent im StALU sagt beim Vor-Ort-Termin: „Man musste die Gefahr abschätzen, was man machen muss, um die Fläche wieder nutzen zu können.“ Dabei sei es vor allem um die Wirkung der Schadstoffe vom Boden auf den Mensch und auf das Grundwasser gegangen.

Keine Gefahr für Trinkwasser

Kundinger: „Das Trinkwasser ist hier nicht gefährdet.“ Dafür sorge der recht wasserdichte Geschiebemergel in etwa zwölf Metern Tiefe. Bei der künftigen Nutzung sei darauf zu achten, „dass die natürliche Schutzschicht erhalten bleibt“. Nutzung von Erdwärme schließt das praktisch aus.

Florian Kundinger, Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-WIS

Zum kontaminierten Boden sagt der Umweltexperte: „Die Frage lautet: Wozu nutze ich das Gelände? Was ist verhältnismäßig, was kann ich einem Grundstückseigentümer aufbürden an Kosten und was ist notwendig, um den Einzelnen und die Allgemeinheit zu schützen. Das ist die Abwägung, die man treffen muss. Daraus werden Sanierungsziele abgeleitet, für die es Zielwerte gibt.“ Jetzt werde ein Einkaufszentrum mit möglichst viel versiegelter Fläche errichtet. „Man muss sich nichts vormachen. Das ist keine Kinderspielfläche. Eine gewisse Belastung ist da, aber es geht keine Gefahr davon aus“, so der StALU-Vertreter.

Boden ausgetauscht

Von der Umweltbehörde sei eine Sanierungsanordnung getroffen worden. Es wurden über 100 Proben genommen, um zu erfahren, wo welche Schadstoffe in welcher Bodentiefe vorhanden sind.

Das Foto zeigt die Koksanlage im Gaswerk Wismar um etwa 1960. Quelle: E-Sammlung Detlef Schmidt

23 000 Tonnen belasteter Boden sind angefallen. Dieser wurde gegen Sand aus zwei Kiesgruben ausgetauscht. Ein Sachverständiger für Bodenschutz und Altlastenbelange war bei den Arbeiten vor Ort, um Proben zu nehmen und den Austausch zu überwachen.

Je nach Schadstoffbelastung sei der Boden im Durchschnitt in einer Tiefe von 1,50 bis 2 Meter entnommen worden, in der Spitze bis zu 2,50 Meter, so Thorsten Hochhard von der Eiffage-Infra Hochbau GmbH.

Wohnbebauung rechnet sich nicht

Der Geschäftsführer des Generalbauunternehmens aus Münster erklärt, dass für eine Wohnbebauung deutlich mehr Boden ausgehoben werden müsste, um die Grenzwerte einzuhalten. Hochhard: „Das würde sich als unverhältnismäßig an diesem Standort darstellen. Kein Investor würde hier investieren wollen. Darum wurde hier ein Gewerbestandort gewählt.“

Viele Flächen werden bewusst versiegelt

Ein Großteil der Flächen wird mit Gebäuden, Asphalt und Verbundpflaster versiegelt. Bürgermeister Thomas Beyer: „Versiegeln gilt ja sonst eher als etwas Negatives, hier ist es notwendig.“ Ein entsprechender Entwässerungsplanung sei selbstverständlich. Immerhin: Die Dächer sollen bis auf Teilflächen für Fotovoltaik begrünt werden.

StALU-Vertreter Florian Kundinger macht deutlich, dass auch bei den Arbeiten für den Wohnmobilstellplatz und den öffentlichen Parkplatz Boden ausgetauscht und entsorgt werden müsse.

Von Heiko Hoffmann