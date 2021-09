Wismar

Das geht einigen Altstadtbewohnern eindeutig zu weit: Mit einem Schreiben aus der Wismarer Stadtverwaltung sind vereinzelt Bürger aufgefordert worden, selbst aufgestellte Bänke, Pflanzkübel und Fahrradständer zu entfernen und gesäte Blumen zu räumen, damit der „ursprüngliche Zustand der öffentlichen Verkehrsfläche wiederhergestellt wird“.

Ein solches Schreiben flatterte in den Briefkasten von Lysann Schmidt-Blaahs. Stein des Anstoßes: ihre sechs 25 Zentimeter tiefen Pflanzkübel vor ihrem Haus. In Maßen seien Pflanzelemente, die der Auflockerung des Straßenbildes dienen, zwar erwünscht, heißt es im Brief. Problematisch aber würden sie, wenn sie als Abgrenzung oder Einfriedung oder bei gehäuftem und überdimensioniertem Auftreten den öffentlichen Straßenraum „als Vorgarten privatisieren“.

Ziel sei es, dass die Offenheit des Straßenraums und somit das historische Stadtbild erlebbar bleiben. Sie wird aufgefordert, die Pflanzkübel sofort zu entfernen. Ähnlich geht es Arndt Uhlig und seiner Frau. Sie erreichte die Aufforderung, den Steingarten vor dem Haus samt Kräutern zu entfernen.

Flächen müssen uneingeschränkt bleiben

Mit dem Unverständnis der Bewohner darüber konfrontiert, teilt Stadtsprecher Marco Trunk mit, dass die privaten Grundstücksgrenzen gerade in der Altstadt entsprechend der Hausfassade enden. „Die Flächen vor den Häusern sind fast ausschließlich immer öffentliche Verkehrsflächen und gehören damit nicht mehr zum Eigentum der Hausgrundstücke“, führt er aus. Die Flächen müssen für alle Verkehrsteilnehmer – Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Verkehr, Belieferung, Ver- und Entsorgung – uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Er bestätigt, dass Briefe verschickt worden sind. „Immer wieder werden solche Anschreiben in Einzelfällen notwendig.“ Zuletzt habe es aber keine flächendeckenden Aufforderungen gegeben, betont er.

OZ-Umfrage: Sollte Wismar Blumenkübel an Altstadt-Häusern erlauben?

Ein Gang durch die Altstadt zeigt: Hier und da klettern Efeu und Rosen die Fassade von Wohnhäusern hoch. Sie befinden sich entweder als erdgebundene Pflanzung in einer Öffnung im Mosaikstreifen oder in Pflanzkübeln. Müssen auch die nun ausgepflanzt werden, obwohl sie schon seit Jahren wachsen? Marco Trunk dazu: „Seitens der Verwaltung wird nur in den Fällen eingeschritten, wenn baulich in die öffentliche Verkehrsfläche eingegriffen wird oder diese geschädigt oder zerstört wird beziehungsweise die Durchgangsbreiten und -höhen im öffentlichen Raum zu stark gemindert werden.“

Anwohner wollen grünere Stadt

Darüber kann Lysann Schmidt-Blaahs nur den Kopf schütteln. „Auch wenn es sich in unserem Fall um eine öffentliche Fläche handelt, besteht vor unserem Grundstück ausreichend Platz. Wir sehen es als unsere Pflicht an, alles in unserer Kraft Stehende für den Klimaschutz und eine grünere Stadt zu tun“, sagt sie. „Ich würde auch eine Sondernutzung des Bereiches beantragen“, ergänzt sie. Das habe sie der Stadt mitgeteilt, auf eine Reaktion aber wartet sie noch heute.

Mit den Pflanzkübeln griffe sie in keiner Weise in die öffentliche Verkehrsfläche, sprich: in den Bürgersteig ein, argumentiert sie. „Durch das Aufstellen der Pflanzkübel mit zehn Zentimetern Abstand zur Fassade bleibt eine lichte Breite von 2,90 Metern zwischen Baum und Pflanzkübeln. Von einem Zustellen, Einengen oder Verlieren der Offenheit kann unserer Meinung nach nicht die Rede sein.“

Stadt sollte froh über Eigeninitiative sein

Mit Bestürzung hat eine weitere Familie das Schreiben der Stadtverwaltung gelesen, möchte aber den Namen nicht öffentlich gemacht haben. Sie verstehe zwar, dass der Stadt die Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum ein wichtiges Anliegen ist, aber „die Pflanzen und Bänke stehen nah an den Hauswänden oder neben den Eingangstreppen, meist unter der Traufe und weit außerhalb der genutzten Gehwegbereiche. Es braucht schon sehr viel Ungeschick, bis es zwischen Fußgänger und Blumentopf zu einer Kollision kommt“, heißt es in einer Antwort an die Stadt. Die Familie finde es bedauerlich, „dass unsere Stadtgestaltung so wenig anerkannt wird und mögliche Unfallgefahren, die nicht schwer und wahnsinnig selten sein müssen, derart aufgewogen werden.“

Der Altstadt würde es ohnehin an Begrünung und Sitzgelegenheiten mangeln. Daher sollte die Stadtverwaltung froh über die Eigeninitiative der Altstadtbewohner sein. „Immer wieder verweilen Menschen vor den Arrangements aus Blumen und Sträuchern, erfreuen sich daran und machen Fotos“, so die Beobachtungen der Familie. „Uns Altstadtbewohnern ist es wichtig, kleine Nischen und Ecken zu haben, in denen wir Freiraum mitgestalten und nutzen dürfen. Der einzige öffentliche Freiraum, der uns noch bleibt, der nicht von der öffentlichen Hand bestimmt wird, sind die Bereiche vor unseren Hauseingängen. Hier sitzen wir gern an lauen Sommerabenden und genießen zwischen der selbst gestalteten Beschaulichkeit den Rest des Tages.“

Einzelhändler bilden Ausnahme

Zu Werbezwecken und für ein hübscheres Bild nutzen viele Einzelhändler in der Altstadt die Fläche vor ihrem Geschäft. Eine Sondernutzungssatzung erlaubt ihnen, maximal zwei punktuelle Begrünungselemente pro Geschäft in unmittelbarer Nähe zum Betrieb, zum Beispiel vor dem Eingangsbereich und auf Flächen für die Außengastronomie, aufzustellen.

Warum Unterschiede gemacht werden, begründet die Stadtverwaltung wie folgt: Diese Ausnahme für Gewerbetreibende werde generiert, „da diese zur Präsentation ihrer Waren und Dienstleistungen darauf angewiesen sind, sich im öffentlichen Raum darzustellen.“ Dies könne aber auch nur in dem Maße erfolgen wie die Verkehrsfläche nicht zerstört, beeinträchtigt oder zweckentfremdet wird. „Dafür gibt die Gestaltungsrichtlinie den Rahmen. Eine flächendeckende Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen für alle Hauseigentümer zum Zwecke der Gestaltung würde dies überfordern.“ Die Möglichkeiten der Hauseigentümer für eigene Begrünung seien auf dem eigenen Grundstück beziehungsweise Gebäude weiträumig und kreativ gegeben.

Von Jana Franke