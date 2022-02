Wismar

In der Straße Bei der Klosterkirche befindet sich gerade eine große Baustelle: Die denkmalgeschützte Goethe-Schule wird aufwendig saniert. In diesem Jahr wird nun auch Hand an die Straße selber gelegt. Die soll erneuert werden. Sie bekommt einen neuen Regen- und Schmutzwasserkanal, Großsteinpflaster auf der Fahrbahn, vier LED-Leuchten sowie Klinkerpflaster auf dem Gehweg. Auf der Schul-Seite entsteht zusätzlich ein Sicherheitsstreifen aus Mosaikpflaster. Der angrenzende Kreuzungsbereich Schatterau/Turner Weg wird baugleich wie die Straße gestaltet.

Neue LED-Leuchten

Die Arbeiten sollen voraussichtlich im April beginnen und ziehen sich geradeaus weiter bis in die Kleinschmiedestraße. Auch die wird erneuert. Während der Baumaßnahmen, die sich bis ins Jahr 2023 ziehen, werden beide Straßen für Autofahrer vollgesperrt. Die betroffenen Anwohner können nur zu Fuß zu den Hauseingängen gelangen.

Die Anlieger der Kleinschmiedestraße erhalten neue Hausanschlussleitungen für Regen- und Schmutzwasser. Der bereits sanierte Mischwasserkanal bleibt erhalten. Die markanten Leuchtenköpfe werden gegen energiesparende LED-Module ausgetauscht. Die Fahrbahn ist momentan ziemlich ramponiert und schon mehrfach geflickt worden. Die Gehwege gehören zu den schmalsten in der Stadt, weshalb Menschen mit Rollatoren auf die Fahrbahn ausweichen. Auch die Bordsteine befinden sich längst nicht mehr auf einer Höhe.

Die Fahrbahn wird ebenfalls – wie es in der Wismarer Altstadt üblich ist – gepflastert, auch der Gehweg. Die Fertigstellung der Kleinschmiedestraße ist für Ende 2022 und Bei der Klosterkirche für Mitte 2023 geplant. Der Um- und Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Hansestadt Wismar, des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebs, der Stadtwerke und des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Von Kerstin Schröder