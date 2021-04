Wismar

Granitstein um Granitstein verlegen zwei Arbeiter in der Claus-Jesup-Straße. Die Steine werden gedreht, ausgerichtet, festgeklopft. Meter um Meter geht es vorwärts. Im Mai 2019 hatten die Arbeiten in einer der größten Straßen der Wismarer Altstadt begonnen. Zwei Jahre später sollten sie fertig sein.

Wie ist der Stand? Marco Trunk, Sprecher der Stadt: „Die Arbeiten der Straßenbaumaßnahmen werden nach jetzigem Plan im Mai abgeschlossen, die Arbeiten der Grünfläche schließen sich daran an und sollen 2022 abgeschlossen werden.“

Beim Endspurt bis Ende Mai muss noch das Straßenpflaster verlegt werden, aktuell von Haus Nummer 11 bis zur Lübschen Straße. In diesem Abschnitt sind auch noch die Nebenanlagen (Gehweg-Klinker, Sicherheitsstreifen und Hausvorfelder) an der Reihe.

Anwohner wollen besser informiert werden

Innenarchitektin Katja Podlasly und Tichlermeister Mathias Podlasly wohnen in der Straße und haben in der Claus-Jesup-Straße 17 ihre Werkstatt. „Die Arbeiten in unserer Straße gehen voran, leider werden wir als Anlieger weiterhin sehr nachlässig über den Bauablauf informiert. Seit Wochen können wir unsere Werkstatteinfahrt nur eingeschränkt nutzen und unser Handwerkeralltag wird dadurch stark beeinträchtigt. Die Bauarbeiter geben ihr Bestes und die beiden portugiesischen Arbeiter verlegen das Straßenpflaster mit unermüdlichem Fleiß“, sagt Katja Podlasly.

Schon im letzten Jahr hatten die Eheleute moniert, dass die Anwohner nachlässig informiert werden. Geändert habe sich nichts. Dabei gibt es Gesprächsbedarf. Sei es beim Standort der Straßenlaternen, zur Pflasterung vor dem Haus oder welche Bäume gepflanzt werden und ob es bei der Anzahl von 53 bleibt.

Nelkenkirchen werden gepflanzt

Blühende Wildkirschen in der Claus-Jesup-Straße waren ein beliebtes Fotomotiv. Seit Februar 2019 gibt es die Bäume nicht mehr. 46 neue Nelkenkirschen sollen angepflanzt werden. Quelle: Hanjo Volster

Auf Nachfrage der OZ teilt die Stadt mit, dass rosa blühende Nelkenkirschen (Prunus serrulata ‚Kanzan‘) gepflanzt werden. „Die Anzahl hat sich auf 46 Stück verringert, um einen habitustypischen Wuchs durch ausreichend Abstand zwischen den Bäumen zu erzielen“, so die Stadt. Sie erklärt, dass durch das Fällen von 36 Bäumen im Februar 2019 die Naturschutzbehörde einen Ersatz von ebenfalls 36 Bäumen gefordert hatte. Jetzt werden es somit nicht die vorgesehenen 53, aber zehn mehr als gefordert.

Bäume waren ein Hingucker

Die blühenden Wildkirschen waren im Frühjahr über Jahrzehnte ein wunderschöner Hingucker. Die Auswahl der neuen Bäume ist kein Zufall. Marco Trunk: „In Anlehnung an die ursprüngliche Bepflanzung werden auch künftig wieder rosa blühende Nelkenkirschen beidseitig der neuen Promenade gepflanzt.“ Wichtige Kriterien seien auch die Eignung der Baumart zum Beispiel hinsichtlich der Wurzeln, Schnittverträglichkeit und Trockentoleranz.

„Dass Nelkenkirschen gepflanzt werden sollen, hört sich gut an“, freut sich Katja Podlasly über die Auswahl. Dass die Stadt bei der Mitsprachemöglichkeit auf eine Anwohner- und Eigentümerinformationsveranstaltung im August 2016 und die öffentliche Auslegung im Juli/August 2016 verweist, entlockt ihr ein Kopfschütteln. „Wir sind jetzt fünf Jahre weiter. Wenn man uns regelmäßig informieren würde, dann könnten wir auch bestimmte Abläufe besser verstehen.“ Außerdem habe es Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung gegeben, über die nicht informiert worden sei.

Gestaltung der Promenade

So soll die Claus-Jesup-Straße nach der Umgestaltung aussehen. Quelle: Hansestadt Wismar

Dass die Straße ab Ende Mai wieder befahrbar sein soll, finden die Anwohner gut. Mit den Bäumen und der Gestaltung der Freiflächen wird die Straße dann richtig aufgewertet. Es wird Infosäulen mit verschiedenen Themen geben, interaktive Spielpunkte, Sitzelemente, Abfallbehälter, Fahrradständer, die Bäume beidseitig der Promenade und eine Grünstreifenbepflanzung unterhalb der Bäume.

Weniger Autostellplätze

Von den ursprünglich vorgesehenen 57 Stellplätzen für Autos werden fünf gestrichen. Die Stadt begründet dies mit dem Schutz der Wurzeln der 60 bis 70 Jahre alten Ulme. Die Fahrbahn wird beidseitig der Ulme eingeengt. Somit wird es 30 Bezahl- und 22 Bewohnerparkplätze geben.

Für die Arbeiten in der Claus-Jesup-Straße wurden 3,4 Millionen Euro veranschlagt, davon steuert das Land 2,9 Millionen Euro bei. Marco Trunk: „Bislang kann der Finanzrahmen gehalten werden.“

