Wismar: Am 11. Dezember kann man hier für die Tafel einkaufen

Wismar

Ein erster Zwischenstand ist da: Mehr als 7855 Euro sind bereits auf den Spendenkonten der Wismarer Tafel und des Sozialdienstes Katholischer Frauen eingegangen. Für beide sammelt die OSTSEE-ZEITUNG Wismar in der Adventszeit Geld mit ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

Auch Wirtschaftsjunioren und Senior Circle wollen das Tafel-Team unterstützen – mit dem Aktionstag „Kauf 1 mehr“. Den haben sie 2019 schon einmal durchgeführt. „Damals konnten wir der Tafel Wismar 50 Kisten mit Lebensmitteln spenden“, berichtet Svenja Preuss stolz. Auch in diesem Jahr hofft sie auf die große Unterstützung der Wismarer: „Es wäre natürlich schön, wenn wir das auch in diesem Jahr erreichen.“

Kein Alkohol und Tabak

Hotelinhaberin Svenja Preuss aus Wismar koordiniert für die beiden Unternehmensverbände Wirtschaftsjunioren und WJ Senior Circle die Aktion. Und die funktioniert so: „Wir bitten die Kunden bei ihrem regulären Einkauf ein Lebensmittel zusätzlich einzukaufen und es nach dem Bezahlen bei uns abzugeben“, erläutert Svenja Preuss. Benötigt werden besonders haltbare Lebensmittel, wie zum Beispiel Nudeln, Reis, Konserven und Babynahrung. Aber auch Zahnpasta, Seife und Tiernahrung können gespendet werden. Alkohol und Tabakwaren werden nicht entgegengenommen. „Noch am selben Tag übergeben wir die Waren der Wismarer Tafel“, verspricht Svenja Preuss.

Die Aktion „Kauf 1 mehr“ findet am Sonnabend, den 11. Dezember, von 10 bis 16 Uhr im Edeka-Markt Jens Meier im Hansehof Wismar statt, der auch 2019 mitgemacht hat. „Es ist uns wichtig, auch in dieser herausfordernden Zeit ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Region zu setzen“, erklärt Julius Stahlenbrecher. Der Unternehmer ist Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Schwerin. „Es gibt leider viele Menschen, die sich nicht eigenständig mit den grundlegenden Lebensmitteln versorgen können. Dafür gibt es die Tafeln. Ihre wertvolle Arbeit möchten wir mit unterstützen.“

Tausende brauchen Hilfe

Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt Geld für die Wismarer Tafel. Denn immer mehr Menschen in Wismar und Umgebung sind auf Lebensmittelspenden angewiesen, weil ihre Finanzen für die nötigen Einkäufe nicht ausreichen. Darunter sind viele Familien und Rentner. Das ehrenamtliche Tafel-Team muss die Räume, die Abholfahrzeuge und weitere Unkosten bezahlen und versorgt mittlerweile Tausende Frauen, Männer und Kinder.

Gut 1000 Euro der Summe ist bislang auf dem Konto des Sozialdienstes Katholischer Frauen eingegangen. Dessen Team bietet Familien ambulanten Erziehungsbeistand, Hilfe für junge Volljährige und sozialpädagogische Familienhilfe. Im Einsatz sind sechs pädagogische Fachkräfte, die Unterstützung von Ehrenamtlern bekommen.

Die Weihnachtsaktion unterstützen: die Sanitätshaus Kohler Orthopädie- und Rehatechnik GmbH mit 500 Euro, Sylvia Matzkeit (30), Dr. Christian Hubold (100), Gerd Reinhardt (20) sowie Erika und Werner Schmidt (50). Wir sagen: Vielen Dank!

Von Kerstin Schröder