Wismar

Der nächste Termin für die monatliche Futterausgabe der Tiertafel Wismar und Umgebung ist der 27. Juli von 10 bis 12 Uhr in der Kapitänspromenade 31 am Wismarer Friedenshof. Anne Dedlow von der Tiertafel: „Unsere Erfahrungen bei den letzten Futterausgaben und Gesprächen mit den Bedürftigen haben uns gezeigt, dass wir die Mengen anpassen müssen.“ Der Vereinsvorstand hat beraten, jetzt bekommen die Tierhalter Futter für 20 Tage im Monat, bisher waren es zehn. „Des Weiteren sind auch verschiedene Futterarten wie Trocken-, Nass- und getreidefreies Futter sowie auf Anfrage auch Diätfutter verfügbar“, so Anne Dedlow.

Bis zu drei Tiere pro Haushalt werden unterstützt

Eine weitere Neuerung, die ab der nächsten Futterausgabe wirksam sein wird, betrifft die Anmeldung neuer Tiere. „Unsere Regelung sieht vor, dass bei Anmeldung die Anzahl und Art der Tiere registriert wird. Dazu müssen die Tierhalter einen Nachweis für die Existenz der Tiere erbringen.“

Die Tiertafel Wismar und Umgebung unterstützt pro Haushalt bis zu drei Tiere, egal ob Hund, Katze, Vogel oder Nager. Anne Dedlow: „Eine Nachmeldung neuer Tiere wird nicht mehr möglich sein, es sei denn, ein bisher gemeldetes Tier verstirbt.“ Auch die Tierhalter an sich müssen mit aktuellen Dokumenten die eigene Bedürftigkeit nachweisen.

Ehrenamtler hoffen auf weitere Spenden und Helfer

Die Ehrenamtler sind dankbar für Futter-, Sach- und Geldspenden. Insbesondere werden immer gebraucht Nassfutter für Hunde, Trocken- und Nassfutter für Katzen und Katzenstreu, Vogelsand und Vogelfutter sowie Hasenfutter und Einstreu. Auch Sachspenden wie Leinen, Geschirre, Halsbänder, Spielzeug und so weiter sind willkommen. Oft nutzen Spender die Möglichkeit, die Sachspenden direkt bei der Futterausgabe abzugeben.

„Außerdem sind wir dringend auf der Suche nach aktiven Helfern, bitte sprecht uns bei Interesse an oder meldet euch hier auf unserer Facebook-Seite oder über unsere Homepage.“ Die weiteren Termine können auf der Homepage (www.tiertafel-wismar-und-umgebung.de) oder auf der Facebook-Seite ( Tiertafel Wismar und Umgebung) eingesehen werden.

