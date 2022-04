Hornstorf

Der Verkehr auf der Kreisstraße zwischen dem Gewerbegebiet Kritzow und dem Ort Hornstorf läuft wieder. Seit September 2021 ist die auf einer Länge von 415 Metern ausgebaut worden, um die Voraussetzungen für eine Anbindung des neuen Großgewerbegebietes zu schaffen. Das 120 Hektar große Gelände wird gerade von der Hansestadt Wismar und der Gemeinde Hornstorf erschlossen.

Während der Arbeiten sind eine Linksabbiegerspur sowie ein Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße 35 und ein Lückenschluss zur Bundesstraße 105 geschaffen worden. Für die Baumaßnahme mussten außerdem Trinkwasser- und Abwasserleitungen umverlegt werden. Neu hinzugekommen sind Leitungen für Telekommunikation und Gasversorgung sowie eine sensorgesteuerte Gehwegbeleuchtung.

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. „Das interkommunale Gewerbegebiet Wismar-Hornstorf ist ein Vorhaben, mit dem wir zeigen, wie zielgerichtete Zusammenarbeit und Koordination im Stadt-Umland-Raum Wismar zu einer Entwicklung führen, von der alle profitieren“, sagt Hornstorfs Bürgermeister Andreas Treumann. Der Bedarf an Gewerbeflächen in der Nähe der Hansestadt sei groß. An der Finanzierung hat sich auch der Landkreis beteiligt. „Mit dem Ausbau der Kreisstraße unterstützen wir die Wirtschaftsentwicklung hier vor Ort und die Schaffung dringend benötigter Gewerbeflächen mit der passenden Infrastruktur“, so Landrat Tino Schomann.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ