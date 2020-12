Wismar

Schlange stehen vor der Apotheke. Das war am Dienstag vielerorts in Wismar der Fall. Wer über 60 Jahre alt oder chronisch krank ist, kann sich seit Dienstag bis zum 6. Januar drei kostenlose FFP2-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus in seiner Apotheke abholen.

„Seit um acht Uhr geben wir die Masken ab. Unser Vorrat von tausend Stück ist bereits erschöpft. Wir mussten schon viele Menschen wegschicken“, berichtet Juliane Moltmann von der Markt-Apotheke gegen 10.30 Uhr. Viele hätten Angst, dass sie keine mehr bekommen. Auch das Telefon stehe nicht still. Die Kunden wollen sich die Masken zurücklegen lassen. Der zugesicherte Nachschub ließ allerdings auf sich warten.

Viele Kunden kommen wieder

„ DHL kommt mit der Lieferung nicht nach“, sagt Michael Eick. Er hat in der Apotheke am Friedenshof den gleichen Andrang erlebt und 1000 Masken in zwei Stunden ausgehändigt. Als Inhaber beider Apotheken hatte er letzten Donnerstag, „nachdem feststand, dass wir uns kümmern müssen, per Express 15 000 FFP2-Masken bestellt. Normalerweise sind sie am nächsten Tag da.“

Es haben am Dienstag sehr viele Anspruchsberechtigte nach den Masken gefragt. Fast alle Kunden hätten aber Verständnis für die Situation gezeigt und kommen in den nächsten Tagen wieder.

Masken nicht geliefert, Vorrat aufgebraucht

Mit diesem Schild an der Eingangstür informierte die Ratsapotheke gesten ihre Kunden: "Kostenfreie FFP2-Masken gibt es noch nicht." Quelle: Nicole Hollatz

Auf Nachschub wartet auch Ingrid Franck, Inhaberin der Ratsapotheke. Sie hat die FFP2-Masken monatelang verkauft. Jetzt sei der Vorrat aufgebraucht. Wegen der großen Nachfrage hatte sie am Dienstag an der Eingangstür ein Schild angebracht: „Kostenfreie Masken gibt es noch nicht.“

„Wir haben noch gar keine Masken geliefert bekommen“, berichtet Petra Schacht von der Möwen-Apotheke am Kagenmarkt, „und wir haben sie auch letzte Woche bestellt.“ Die Lieferung sei für den heutigen Mittwoch zugesichert worden. Doch schon tags zuvor wollten sehr viele Stammkunden die drei Masken abholen.

Masken in Pflegeheimen verteilt

In der Apotheke am Platz des Friedens in Wendorf warteten die Mitarbeiter bis mittags vergebens auf ihre Lieferung. „Sie ist uns aber definitiv zugesagt worden“, war Michael Krause zuversichtlich, dass die bestellten Masken am Dienstag noch ankommen würden. Der Apotheker berichtet ebenfalls von vielen Kunden, die sich in die Schlange eingereiht hätten. „Die meisten waren aber verständnisvoll, dass es schwierig ist, solch eine Anforderung innerhalb von drei Tagen umzusetzen.“

Diese Probleme hat Michael Grunau, Inhaber der Hansa-Apotheke im Musikerviertel, mit seinem Lieferanten nicht. Er hat 3000 FFP2-Masken in einer Erstlieferung bereits am Freitag erhalten. „Wir haben die ersten am Montag abgegeben, weil Kunden schon nachfragten. So müssen sie nicht noch einmal kommen.“

Wie erwartet, standen die Menschen am Dienstag auch vor seiner Apotheke Schlange. Das liege laut Grunau aber daran, dass wegen der Abstandsregelung nur zwei Kunden Einlass erhalten. Seine Mitarbeiter haben die Masken auch in die drei Pflegeheime gebracht, die die Apotheke sonst beliefert. Zudem werden zwei Pflegedienste versorgt, wie Michael Grunau berichtet.

Von Haike Werfel