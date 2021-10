Rostock

Die Firma Leogistics hilft großen Unternehmen, den Überblick zu behalten. Wenn eine Drogeriefiliale auf eine Palette Shampoo wartet, kann der Drogeriebesitzer mit der Software der Hamburger nachsehen, wo die ersehnte Ware denn bleibt. Aha, der Lkw steht im Stau, dauert also noch zwei Stunden.

Das Computerprogramm vergleicht automatisch Lagerbestände, plant den nötigen Personaleinsatz, kümmert sich um die damit verbundene Buchhaltung und vieles mehr, alles, damit die verworrenen Lieferketten von Großkonzernen und ihren Lieferanten nicht in unkontrollierbares Chaos ausarten. Zu den Kunden gehören unter anderem BMW, VW und der Online-Möbelhändler Home24.

Gründer aus Mecklenburg

Gegründet hat Leogistics ein waschechter Mecklenburger: André Käber (43), geboren in Wismar und aufgewachsen in Warin (Nordwestmecklenburg), gründete vor 14 Jahren das Software-Unternehmen, das mittlerweile aus 165 Mitarbeitern besteht.

Nun kommt Käber sozusagen zurück nach MV: Anfang November eröffnet Leogistics am Rostocker Werftdreieck einen Co-Working-Space. Es ist der fünfte Standort des Unternehmens, neben Hamburg, Heidelberg, Leipzig und dem bayerischen Marktredwitz.

Die Rostocker Räume sollen Anlaufstelle für die zehn Mitarbeiter der Firma werden, die bisher verstreut in MV von zu Hause aus arbeiten. Konferenzen und Treffen sollen hier stattfinden, die Softwareentwickler und IT-Experten können in den neuen Räumen arbeiten oder zu Hause. Bisher fuhren sie, wenn sie mal Kollegen in real statt nur am Bildschirm sehen wollten, nach Hamburg.

Als Kind auf Baustellen

„Große Teile unserer Produkte sind in MV entstanden“, sagt André Käber. Auch seine Karriere nahm im Nordosten ihren Anfang. Den Grundstein legte sein Vater. Der Produktionsleiter einer Eisenbiegerei in Bützow nahm seinen Spross schon als Kind mit auf Baustellen, für die seine Firma die Bewehrungsstahl-Konstruktionen lieferte. „Ich bin viel herum gekommen, wir waren am Rostocker Südstadtklinikum und auf vielen Windrad-Baustellen, wo mein Vater die Fundamente lieferte“, erzählt Käber.

Das wie von unsichtbarer Hand gelenkte Zusammenspiel der vielen Lastwagen, Lieferanten und Monteure faszinierte den kleinen André damals so sehr, dass er aus dieser Begeisterung später seinen Beruf machte. „Unheimlich spannend sei das alles gewesen.“ Nach dem Betriebswirtschaftsstudium an der Hochschule Wismar arbeitete Käber zunächst bei einem Beratungsunternehmen und beim Software-Konzern SAP, bevor er sich mit 29 Jahren selbstständig machte.

Kein „Computer-Nerd“

Der Normalverbraucher kommt mit Leogistic-Produkten eigentlich nie in Kontakt. „Unsere Arbeit bleibt immer im Hintergrund. Unsere Kunden sind andere Unternehmen“, sagt Käber. Seine alte Hochschule sucht er noch regelmäßig auf, er hat dort einen Lehrauftrag, natürlich für Logistik. Am „Rostocker Logistik Forum“ der Universität in der Hansestadt ist er regelmäßig als Redner zu Gast.

Die Leogistic-Entwickler beschäftigen sich mit Künstlicher Intelligenz und dem „Internet der Dinge“. Dass Käber, der mit seiner Frau und zwei Kindern am Rand von Hamburg lebt, ausgerechnet mit Software so viel Erfolg haben wird, sei nicht immer klar gewesen. „Ich war nie so ein Computer-Nerd“.

