Harald Lewerenz zieht den Fischhälter ans Ufer heran. Es ist wieder Zeit, neuen Fisch in den Angelteich zu setzen. Am vergangenen Samstag sogar die doppelte Menge, bevor das Angeln wegen des zu erwartenden Dauerfrosts gar nicht mehr möglich ist. Mit seinen Helfern Martin Kothe (32) und René Piehl (57) holt er mit Keschern die Forellen aus dem Hälter heraus. Einen Teil von ihnen lassen sie gleich links und rechts in den Angelteich, ein anderer Teil wird in einer Tonne um den See herumgefahren und an den Angelplätzen ins Wasser entlassen. Insgesamt bis zu 1700 Fische. 850 Kilogramm.

Harald Lewerenz zieht den Hälter ans Ufer. Die Forellen sollen jetzt in den großen Teich entlassen werden. Quelle: Kerstin Erz

Die ersten Angler stehen seit morgens am Teich

Die Angler, vielleicht 30 an der Zahl, stehen seit dem Hellwerden am Teich und ziehen schon jetzt eine Forelle nach der anderen aus dem Wasser. Und nicht nur die normale Forelle. Wunderschön anzusehen sind die Goldforelle und die Lachsforelle, aber auch die Seeforelle, die Tigerforelle sind als Winterfisch im Angelteich Gröningsgarten zu finden. Dazu noch Saibling und Karpfen. Jeden Tag werden pro Angler etwa drei Kilogramm Fisch eingesetzt. Das garantiert den Angelerfolg, sagt Harald Lewerenz.

Durch Vaters Leidenschaft kam die Tochter zum Angeln

Er und seine Leidenschaft „sind daran schuld“, dass Tochter Aline Lewerenz seit August 2019 die neue Betreiberin dieses Angelteiches ist. „Das Angeln ist einfach mein Hobby, meine Leidenschaft. Klar, dass ich meiner Tochter auch das Angeln beigebracht habe, dazu die Ausflüge an die Seen. Da habe ich auch in ihr die Liebe zur Natur geweckt. Ihr Freund ist nun auch ein begeisterter Angler. Da konnte meine Tochter nicht anders, als ihren eigenen Angelschein zu machen“, sagt der Vater und lacht.

Idee vom Angelteich-Betreiben hatte Harald Lewerenz

Im Juli 2019 übernahm sie dann diesen Angelteich. Aber die Idee stammt von ihrem Vater. „Ich war damals mit einer Angelgruppe hier und total geschockt, wie verwildert die Anlage war. Sie gehört ja Fischer Thies, Geschäftsführer der Bimes Binnenfischerei, die die Anlage verpachtet. Damals kümmerte sich wohl keiner und da kam mir in den Sinn, das selbst zu übernehmen. Also redete ich mit der Familie, mit der Tochter und ihrem Freund und Aline erklärte sich einverstanden, das Gewerbe zu übernehmen“, erzählt der Vater weiter.

Eltern helfen ihrer Tochter beim Gewerbe

In die Betreibung des Angelteichs ist fast die ganze Familie eingebunden, zumindest Vater Harald Lewerenz und Mutter Kathrin. Letztere hilft vor Ort, kümmert sich aber vorrangig um die Buchhaltung. Und Harald Lewerenz managt alles. Große Unterstützung bekommt er von seinen Angelfreunden Martin Kothe und René Piehl. In den gut eineinhalb Jahren haben sie gemeinsam das Gelände wieder in Schuss und überschaubar gemacht. Damit haben die Angler freie Bahn rings um den See und können sich ihren Lieblingsplatz aussuchen.

Täglich wird Fisch in den Teich eingesetzt

Regelmäßig sorgt Harald Lewerenz für den Fischbesatz, das heißt der Fisch wird bei Fischer Thies bestellt und aus Dänemark geliefert. Der frisch gelieferte Fisch kommt in die Hälter und verbleibt dort für vier Wochen in einer Art Quarantäne. Wenn die vorbei ist, können die Fische in den großen Angelteich. Inzwischen ist es so, dass Harald Lewerenz täglich Fisch aus den drei Hältern einsetzen kann. Am Samstag sind es Portionsforellen zwischen 500 Gramm und 1,2 Kilogramm, sodass die Angler mit ihrem Petri Heil sehr glücklich sind.

62-Jähriger hat die Nacht durchgeangelt

Und wieder war eine Forelle an der Angel von Roland Großmann. Quelle: Kerstin Erz

Vor allem ist es Roland Großmann aus Dragun bei Gadebusch. „Ich bin gestern angereist und angle seitdem. In der Nacht wird vielleicht eine Stunde im Auto geschlafen“, erzählt der 62-Jährige. Das hat er gleich hinter seiner Angelstelle geparkt. „Einen Kocher für warmes Essen und Getränke habe ich auch mit und ansonsten wird geangelt und geangelt. Und so geht das bis zum Abend weiter. Ja, ich bin verrückt, aber es macht mir eben Spaß. Und ich komme hierher, weil es hier von Erfolg gekrönt ist und weil ich meinen Kumpel hier habe.“

Roland Großmann zeigt auf seinen Angelnachbarn. Auf die Frage, was er denn mit dem vielen Fisch mache, lacht er nur: „Der wird geräuchert, frisch gegessen, eingefroren. Ja, ich weiß, ich bin bekloppt, aber es macht mir einfach Spaß. Noch mehr Spaß macht das Angeln im Frühjahr. Dann gehe ich mit dem Boot auf den See und wenn dann die Vögel um mich herum zwitschern… Einfach nur schön. Das ist Natur pur.“

„Auch ich bin ein verrückter Angler“

Sein Kumpel und Angelnachbar Martin Porath (34) aus Wismar hat gerade mächtig zu tun. „Seitdem wieder neuer Besatz eingesetzt wurde, kommt man gar nicht hinterher“, sagt er erfreut und sprintet schon wieder zur nächsten Angel. Maximal mit zwei Angeln dürfen sie hier am Teich antreten. Aber das scheint auch zu reichen. Martin Porath angelt an diesem Teich schon, seitdem er zwölf ist. „Ja, auch ich bin ein verrückter Angler. Zudem fahre ich noch arbeitstechnisch auf einem Angelschiff, der MS Peter 2. Aber das liegt wegen Corona im Hafen. Da habe ich wieder mehr Zeit, hier zu angeln…“

Von Kerstin Erz