Wismar: Anker-Trainer hat mehrere Gründe zum Feiern

Wismar

In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten wird Ankertrainer Matthias Fink wohl nicht viel Ruhe bekommen. Zum einen feiert er am heutigen 17. Februar seinen 30. Geburtstag, zum anderen schenkte ihm seine Frau Ana Claraw am Valentinstag das erste Kind. Und ihr Bento Johannes wird beide sicher kräftig auf Trab halten. Matthias Fink ist in Eckernförde (Schleswig-Holstein) geboren und dem Fußball sehr verbunden. Neben seinem Traineramt beim Verbandsligisten FC Anker Wismar ist er in diesem Verein auch Jugendleiter und in der Geschäftsstelle tätig. Im Augenblick absolviert er in Karlsruhe den B1-Jugendtrainerschein und kann dann nach erfolgreichem Abschluss Nachwuchs-Bundesligamannschaften trainieren.

„Finki“ ist auf der Welt bereits viel umhergekommen. Mit seinen Eltern war er einige Jahre in Brasilien, hat dort studiert und ist 2015 von dort zurückgekommen. So spricht er perfekt portugiesisch und so kann er mit Ankerspieler Ivanir Rodrigues in dessen Muttersprache kommunizieren. Er hat eine Vorliebe für Mittelalterfilme, wie zum Beispiel „Herr der Ringe“.

Von OZ