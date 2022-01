Wismar

Wasserfälle, Palmen und viel Glitzer in den Hotels – das erwartet die Touristen in der türkischen Stadt Antalya. Für Kalis Abdullah ist das einer der schönsten Plätze der Welt. Deshalb hat er seinen Imbiss in Wismar in eine Mini-Version des Urlaubsparadieses verwandelt. Auch hier stehen einige Palmen, es glitzert an den Wänden und plätschert in einem kleinen Brunnen. „Meinen Kunden sollen sich sofort wohlfühlen und entspannen“, betont der 45-Jährige.

Gerade hat er die Nachricht erhalten, dass sein Döner-Laden von den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG zum besten in Wismar gekürt worden ist. Das macht nicht nur ihn glücklich. Auch seine Frau Gihman und die beiden Söhne Mansour und Pola freuen sich über die Auszeichnung. Sie helfen mit im Imbiss „Antalya Döner“ im Promenaden-Center am Friedenshof. „Es ist ein Familiengeschäft“, betont der Gastronom mit türkisch-irakischen Wurzeln.

Seit 2010 gibt es den Laden in Wismar

Vor zwölf Jahren haben die Abdullahs ihr Geschäft an der Kapitänspromenade eröffnet. Vorher waren sie in Lübeck zu Hause und haben in Schönberg einen Imbiss betrieben. „Aber Wismar hat uns so gut gefallen, dass wir hierhergezogen sind“, erzählt er. Tochter Monika (13) macht das Familienglück perfekt. „Vielleicht arbeitet sie später auch mal mit uns im Laden“, hofft der Döner-Experte auf weitere familiäre Unterstützung. Mit seinen Kinder zu arbeiten und so Zeit mit ihnen zu verbringen, gefalle ihm sehr.

Und obwohl er das Fleisch im Fladenbrot schon in allen Variationen unzählige Male über den Tresen gereicht und selber gegessen hat, steht das türkische Gericht nach wie vor ganz oben auf seinem persönlichen Lieblingsspeiseplan. „Ich esse fast jeden Tag einen Döner oder einen Salat“, erzählt Kalis Abdullah.

Mit seiner Familie wohnt er nicht weit weg vom Imbiss. Um 9 Uhr beginnt der gemeinsame Arbeitsalltag. So früh kommen zwar noch nicht so viele Kunden, um Döner zu essen. Aber die Zeit wird genutzt, um Salate zu schneiden, die Soßen zuzubereiten und den Tresen aufzufüllen. Etwa zwei Stunden später läuft dann das Mittagsgeschäft richtig an. Auch mit türkischer Pizza, Chicken Nuggets und Burger.

Auch Gerichte aus der deutschen Küche

Vor der Corona-Pandemie haben das Angebot auch viele Kinder der benachbarten Schulen genutzt. Seit dem Herbst vergangenen Jahres und den Einschränkungen kommen weniger Schüler und Kunden. „Aber ich glaube fest daran, dass es bald wieder besser wird“, betont der Unternehmer.

Bis 20 Uhr ist er mit der Familie immer montags bis freitags im Einsatz – Zeit für Hobbys bleibt da nicht. Nur sonntags wird nicht gearbeitet. „Der Tag gehört der Familie“, betont Kalis Abdullah. Dann werde zum Beispiel zusammen gekocht. „Ich esse gerne Ente mit Bratensoße“, erzählt er. Gerichte aus der deutschen Küche bietet er auch in seinem Imbiss an, unter anderem Currywurst und Schnitzel. Doch am meisten bestellt wird Döner. Den gibt es auch auf dem Teller. Wie die aussieht, präsentiert Sohn Mansour: Zwar nicht auf einem Teller, dafür auf einem großen Holzbrett sind Fleischstücke, Pommes und Salate angerichtet.

Die Dekoration der verschiedenen Gerichte und des Ladens spielt eine wichtige Rolle im kleinen „Antalya“, in dem gut 60 Gäste Platz finden. „Das Auge isst ja bekanntlich mit“, betont Kalis Abdullah. Doch auch die beste Innenausstattung kann den Kunden-Geschmack nicht wirklich beeinflussen. Umso glücklicher ist die Familie über den Titel „Beliebtester Döner-Laden in Wismar“. „Wir sind sehr dankbar und danken allen, die für uns gestimmt haben.“

Vorbestellungen werden unter der Telefonnummer 0 15 25 / 5 84 35 59 entgegengenommen.

Von Kerstin Schröder