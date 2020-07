Wismar

Sie sind verrostet, haben eingeschlagene Scheiben, einige keine Räder mehr: Im Wismarer Stadtteil Friedenshof werden schrottreife Autos einfach zwischen Garagen oder auf Parkplätzen vor Wohnblöcken abgestellt. Dort rotten sie vor sich hin – zum Teil jahrelang. Doch die Wismarer Wohnungsgenossenschaft, die die Stellplätze vermietet, kann nur wenig dagegen tun.

Gleich drei dieser mehr als schrottreifen Autos stehen auf den Parkplätzen direkt vor einem Wohnblock in der Ossietzkyallee. Auf einen dunkelblauen VW-Golf zeigend, berichtet ein Anwohner, der von seinem Balkon direkten Blick auf das heruntergekommene Auto „genießt“, dass dieses dort schon seit Jahren stehe. Ein paar Meter weiter steht ein alter silberner VW-Passat, auf dessen Oberfläche sich Grünspan ausgebreitet hat. In der zweiten Reihe der Parkplätze steht ein türkisfarbener Daewoo. Was sie alle gemein haben: Allen fehlen die Kennzeichen.

Einfach abschleppen geht nicht: Genossenschaft riskiere Anzeige

Für die Wismarer Wohnungsgenossenschaft, zu der die Wohnblöcke in der Ossietzkyallee und die Stellplätze gehören, gestaltet sich der Umgang mit den Autos schwierig. „Das Thema wurde schon öfter an uns herangetragen“, bestätigt Genossenschaftsvorstand Hellen Bahlcke. „Wir können das Eigentum der Mieter aber nicht einfach abschleppen lassen. Wir riskieren damit eine Anzeige“, sagt sie. In einem Fall habe die Wohnungsgenossenschaft doch einmal ein Auto abschleppen lassen. „Da waren schon die Scheiben eingeworfen. Das hätte eine Gefahr für die Mieter sein können. In diesem Fall waren wir rechtlich auch befugt, das Auto abzuschleppen“, berichtet Hellen Bahlcke.

„Es ist verständlich, dass sich die Anwohner über die Wracks ärgern. Das wollen wir ihnen auch nicht zumuten. Aber unsere rechtlichen Möglichkeiten sind begrenzt.“ Hellen Bahlcke, Vorstandsvorsitzende der Wismarer Wohnungsgenossenschaft. Quelle: privat

Immerhin stehen entlang des Parkplatzes gleich mehrere Hinweisschilder. Auf denen steht: „Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.“ Weitere Eigentümer seien zwar aufgefordert worden, die Autos zu entfernen. Doch solange sie die Miete für die Stellplätze zahlen würden, habe die Genossenschaft keine Handhabe.

Anwohner ärgert sich: Einige Wracks wechseln sogar den Standort

Das ärgert auch Manfred Marquardt. Auch er wohnt am Friedenshof. Die schrottreifen Autos sind ihm schon lange ein Dorn im Auge. „Ich fahre viel mit dem Fahrrad und da fallen mir die Autos immer wieder auf“, berichtet er. Einige würden sogar ab und zu den Standort wechseln, würden von einem Platz zum nächsten geschleppt. Nicht alle stehen nur auf den Mietparkplätzen vor den Wohnblöcken. Auch zwischen den Garagen an der Ecke Hanns-Eisler-Straße zur Ossietzkyallee ist ihm ein weißer Wagen aufgefallen, an dem schon die Scheiben eingeschlagen sind. Der habe noch ein paar Tage zuvor vor dem Studentenheim gestanden.

Polizei und Ordnungsamt sind weitestgehend die Hände gebunden

Die Polizei kann in diesen Fällen nicht aktiv werden. „Wenn uns ein solches Auto im öffentlichen Raum auffällt, teilen wir das dem Ordnungsamt mit, werden aber nicht selbst tätig“, erklärt Axel Köppen, Sprecher der Polizeiinspektion Wismar. Die Mietparkplätze der Wohnungsunternehmen seien eben kein öffentlicher Raum.

Auch dem Ordnungsamt der Stadt Wismar sind in solchen Fällen weitestgehend die Hände gebunden. „Wir können nur tätig werden, wenn Autowracks im öffentlichen Raum abgestellt wurden. Für Fahrzeuge, die auf Privatgelände abgestellt sind, ist der Grundstückseigentümer verantwortlich. Solange von dem dort abgestellten Autowrack keine Gefahr ausgeht, kann der Eigentümer damit umgehen, wie er das für richtig hält, auch wenn das von Passanten als störend empfunden wird“, erklärt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar.

Die Anwohner vom Friedenshof müssen sich also mit den hässlichen Autowracks vor ihren Fenstern und Balkons abfinden. Dass sich Mieter und Anwohner über die Wracks auf den Parkplätzen ärgern, könne Wohungsgenossenschaftschefin Helen Bahlcke zwar verstehen: „Es ist verständlich, dass sie sich ärgern. Das wollen wir ihnen auch nicht zumuten. Aber unsere rechtlichen Möglichkeiten sind begrenzt.“

