Wismar

Die Erdarbeiten für die Erschließungsstraße der Werft haben am Montag begonnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird zunächst das Baufeld freigemacht. Die Werftanbindung führt von der Lübschen Straße kommend vorbei am Lidl-Einkaufsmarkt und an der Turnhalle der Berufsschule durch die ehemaligen Gärten hin zum Schwarzen Weg. Der wird auf Höhe der Rückseite des Werftgebäudes gequert. Die Erschließungsstraße führt dann zunächst parallel zum Schwarzen Weg an der Werft vorbei, dann um das Werftgelände herum und endet am Wendorfer Weg.

Neue Trink-, Regen- und Schmutzwasserleitungen

Vor dem Straßenbau werden die Stadtwerke und der städtische Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb in den kommenden Wochen die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen durch neue ersetzen. Dies betrifft die Regen- und Schmutzwassersysteme sowie Teile der Wasser- und Stromversorgung. So ist beispielsweise die vorhandene Abwasserdruckrohrleitung im Kreuzungsbereich mit der Erschließungsstraße umzuverlegen und parallel zur Straße zu erneuern.

Brückenbau über den Schwarzen Weg

Die Werftanbindung wird in Asphalt ausgebaut. Sie ist insgesamt 1,2 Kilometer lang und sieben Meter breit. Die beidseitigen Banketten sind zwei beziehungsweise anderthalb Meter breit geplant. In diesem Teilabschnitt der Bauarbeiten ist auch die Überführung des Schwarzen Weges vorgesehen. Der Brückenbau soll voraussichtlich Mitte 2021 beginnen.

Bestandteil des Projektes ist ebenfalls der Umbau der Kreuzung Lübsche Straße/Lembkenhof – einschließlich der Erneuerung der vorhandenen Lichtsignalanlage. Dieses Vorhaben ist laut Stadtverwaltung für das kommende Jahr geplant.

Fußgänger gelangen zu Grundstücken und Gärten

Während der gesamten Bauarbeiten sollen die Einschränkungen für Anlieger möglichst gering gehalten werden. Fußgänger können jederzeit zu den Grundstücken am Lembkenhof beziehungsweise zu den Kleingärten gelangen. Geänderte Verkehrsführungen auf dem Schwarzen Weg würden sich jedoch nicht vermeiden lassen, heißt es aus der Pressestelle. Zur Müllentsorgung werden – wenn erforderlich – Sammelplätze eingerichtet.

Die Hansestadt als Bauherrin bittet um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen während der Bauarbeiten und um erhöhte Vorsicht.

