Wismar

Historische Dokumente: Das von der Tchoban Foundation getragene Museum für Architekturzeichnungen hat dem Müther-Archiv der Hochschule Wismar sieben Handzeichnungen des renommierten Architekten Sergei Tchoban (geboren 1962) aus den Jahren 2016 bis 2019 als Schenkung überlassen.

Darunter sind vier Ansichten des historischen Stadtbildes von Havelberg in Sachsen-Anhalt in Kohle und Aquarellfarbe, eine Ansicht der Isaakskathedrale in Sankt Petersburg in Rötel, Sepia und schwarzer Kreide sowie zwei Aquarelle der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau.

Archiv kann besucht werden

Die Arbeiten werden neben der Sammlung zu dem Ingenieur Ulrich Müther (1934-2007), der als Repräsentant der architektonischen Moderne gilt, als historisch und kulturell wertvolle Überlieferungen der Architekturgeschichte im Bestand des Archivs aufgenommen. Seit 2006 bewahrt die Hochschule Wismar den umfangreichen und baugeschichtlich bedeutenden Nachlass des Bauingenieurs Ulrich Müther auf.

Planungen für ein Baukunstarchiv MV mit Fokus auf historisch bedeutsamen Zeugnissen aus der Architekturgeschichte sind seit 2019 im Gespräch. Dazu könnte diese Schenkung einen Beitrag leisten.

Tchoban und das Zeichnen

Auch wenn der Architektenalltag immer mehr von digitaler Technik bestimmt wird, stellt Sergei Tchoban mit seinen Zeichnungen die Frage, welche Rolle das Zeichnen in der modernen Architektur spielt. Erst im Frühjahr 2020 wurden die Architekturzeichnungen des deutsch-russischen Architekten unter dem Titel „A drawn City“ in einer Einzelausstellung in der Architekturgalerie (La Galerie d’Architecture) in Paris gezeigt.

Viele Entwürfe in Berlin

Tchoban studierte im Repin-Institut Moskau Architektur und zog 1991 nach Deutschland. Allein in Berlin gehören unter anderem das Cubix am Alexanderplatz, das CityQuatier DomAquarée, das Einkaufszentrum Mall of Berlin sowie das Museum für Architekturzeichnung zu seinen Entwürfen. Zweimal kuratierte Tchoban den russischen Pavillon der Biennale in Venedig.

Tchoban ist unter anderem Mitglied im Bund Deutscher Architekten ( BDA), im Russischen Architektenverband und im Russischen Künstlerverband, Mitglied der Moskauer Abteilung der International Academy of Architecture (IAA) sowie Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Künste.

Nach vorheriger Terminvereinbarung kann der Bestand des Müther-Archivs eingesehen werden. Weitere Informationen zum Müther-Archiv sind online einsehbar unter www.hs-wismar.de/muether-archiv.

Von Kerstin Baldauf